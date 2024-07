Tildaron de "mantenida" a Juana Repetto y ella contestó revelando de qué trabaja

Juana Repetto y su marido, Sebastián Graviotto, decidieron tomarse unos días de descanso junto a sus dos hijos en las paradisíacas playas de Brasil. Como era de esperarse, la actriz compartió en sus redes sociales fotos y videos de su estadía en el vecino país. Pero, una vez más, Juana fue criticada duramente en las redes, tildándola de "mantenida".

Ante la oleada de críticas, Juana salió a responder sin vueltas. "Como punto principal, cualquier cosa que ponen, maldades o maneras de criticar, no tienen ni idea. ¿Qué les importa si me mantuvieran mis viejos? Lo cual no es real. Hace muchos años que, gracias a Dios, me mantengo, trabajo siempre y cuando no trabajé, me reinventé", comenzó expresando en el video.

Juana Repetto junto a su familia en Brasil. Instagram @juanarepettook.

"Logré tener una empresa que no tiene nada que ver con los medios de comunicación y ustedes no saben de qué carajo se trata y es mi laburo principal, mi ingreso principal. A pesar de poder contar con el apoyo de mis viejos, lo cual me hace sentir muy bendecida y tranquila", agregó.

"Pero si fuese real que me mantienen mis papás, ¿qué te importa? Punto número dos, ¿qué te dice que no trabajo porque no lo muestro en las redes?", disparó sin pelos en la lengua.

Instagram @juanarepettook

"Punto número tres, sería lo de los viajes, lo cual les hace saltar la chaveta con que soy mantenida, vaga, que no laburo, que cómo hago para vivir viajando. En principio, si mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hermano o mi tío me invitan a un viaje familiar y me dicen: ‘Che, los invitamos a un viaje familiar, ¿vienen?’. Obvio, yendo, ¿les vas a decir que no? ¿Ustedes no irían si te invitan? Obvio, por supuesto que sí, no le veo ningún problema", agregó sobre su escapada a Brasil.

Respecto a cómo paga sus vacaciones, comentó: "No es el caso de este viaje, ni el 99% de los que hacemos. Los viajes, en su gran mayoría, casi todos, nos los bancamos nosotros mismos o marcas con las que trabajamos, porque eso también es un trabajo. Yo trabajo con algunas marcas que me permiten viajar un poco más de lo que podría sin este tipo de laburo. Así que soy muy agradecida de tener un trabajo que me permita viajar y ¿saben gracias a qué? Gracias a vos, gracias por ser tan con…".