"No te me hagas la simpática": el fuerte cruce entre "Furia" y una reconocida influencer por los comentarios de la ex Gran Hermano sobre Javier Milei

Juliana Scaglione, mejor conocida como "Furia", ha sido la figura estrella de esta temporada de Gran Hermano. Desde que salió de "la casa más famosa del mundo", la joven ha sido entrevistada en diferentes programas de televisión. Recientemente, la exparticipante dejó en claro su apoyo a Javier Milei en el noticiero Buen Telefe.

"Yo pensaba que había hiperinflación, porque pensé que con el cambio de gobierno se disparaba todo. La persona que está es muy inteligente. Si lo dejan trabajar va a hacer grandes cosas. Hay que darle tiempo. Me gustaría conocerlo, si tiene tiempo... Por reglamento no podemos hablar de política ni religión en el reality, pero siempre tiraba comentarios sobre 'El Peluca'", comentó la exjugadora de Gran Hermano 2023.

Esto fue lo que dijo "Furia" de Javier Milei

Luego de estas declaraciones, una reconocida influencer apodada "Asado de Faso" se comunicó con "Furia" para consultarle por sus comentarios acerca de Javier Milei.

"Furia, una pregunta: ahora que estás afuera de la casa y te enteraste la situación económica del país, ¿decís que fue buena idea haber apoyado a Milei? Saludos, ¡¡¡seguí así que la estas rompiendo!!!", fue el mensaje que le envió la youtuber a Scaglione.

"Asado de Faso" es una influencer y streamer. Créditos: Instagram Asadodefaso.unu.

Pero "Furia" no se tomó para nada bien la consulta de la streamer. "Hola, cariño. Primero que nada yo se perfectamente quién sos, así que no te me hagas la simpática...", comenzó diciendo la exjugadora de "la casa más famosa del mundo".

"Y segundo para responder tu pregunta, ¡¡¡no sé como le estará yendo al peluca!!! ¡¡¡Pero si las vagas como vos están trabajando el doble para llegar a fin de mes, me alegro mucho!!!", continuó duramente "Furia".

El chat entre "Asado de Faso" y "Furia". Créditos: X @asadodefaso_unu.

Y, sin pelos en la lengua, concluyó: "Demasiado tiempo al pedo tienen los streamers, ¡¡¡aprendan a ganarse el mango de verdad!! Vos, Coscu, el Manzana y todos los parásitos de internet que viven del bolsillo de la gente de bien... BESOS".

"Asado de Faso" compartió el diálogo que tuvo con "Furia" y expresó de manera contundente: "Pensamiento promedio de todo libertario. No les importa lo que sucede en términos políticos o económicos, simplemente les complace que otros compartan la misma infelicidad que arrastran por sus propias carencias o traumas infantiles".