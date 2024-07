Juariu sorprendió a todos al revelar en vivo una noticia que cambiará su vida

Juariu sorprendió este lunes al confirmar en vivo en Cortá por Lozano (Telefe) que está embarazada. La panelista del ciclo conducido por Verónica Lozano contó detalles de la feliz noticia ante la sorpresa y alegría de sus compañeros. "Estoy de 14 semanas, serían tres meses. Así que fue muy inesperado", contó.

"¡Por eso te hacías tantos estudios!", mencionaron. "Le contamos a la gente que se venía sintiendo mal la nena", comentó la conductora. "Desde hace unos días estaba con la presión baja", agregó.

"Me fui a hacer unos estudios porque estaba con la presión baja y tenía bajo el hierro. Todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que dice que está todo bien y encaminado. No podía decir nada", aseguró.

"Yo estaba haciendo un tratamiento. No conté porque lo había dejado y porque no se sabía si era posible o no. Si mi cuerpo iba a poder y si estaban bien las mamas. Dijimos ‘vamos a intentar’. Yo tengo óvulos congelados y dijimos de ver qué iba pasando. La primera vez que dijimos ese ‘vamos a intentar’, quedé", reveló.

"Fue una sorpresa y un shock. No podemos creer que haya sido tan rápido. Es una bendición porque se hizo esperar muy rápido, con todos los procesos que vivimos y que viví. Estoy muy contenta. Fue raro. Pensé que iba a ser algo que iba a costar más, que no era tan fácil. Pensaba que me iba a costar un montón. Teníamos que evaluar si estaba ovulando, porque también dejé la medicación y después la tengo que retomar", detalló.

Juariu junto a su marido Gustavo. Foto: Instagram @juariu.

"Tuve mucho atraso y dije ‘mejor me hago un test’. Fue Gustavo a comprarlo y como no estaba muy claro el positivo", contó. "El miércoles pasado nos dijeron que estaba todo bien y fue relajarse y empezar a disfrutarlo. Hasta ese momento estábamos en shock. Recién ahora estamos cayendo", finalizó sobre lo que sienten junto a Gustavo, con quien está casada hace 6 años.