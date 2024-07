Cómo es la nueva vida en España de Rocío, la hija de Lucía Galán

En el año 2022, Rocío, la hija que Lucía Galán tuvo con su esposo, el empresario Alberto Hazán, decidió mudarse a España, para tener una nueva vida en Madrid, alejada completamente de los flashes de los medios.



“Soy muy curiosa. Me gusta aprender de mí. Me interesa conocerme. Doy clases de coaching para artistas. Acompaño a la persona para que pueda expandir su arte”, dijo Rocío Hazán Galán en una entrevista con Herederos (Telefe).



Luego de finalizar sus estudios secundarios, la hija de Lucía Galán sorprendió al no seguir una carrera artística. Comenzó a estudiar medicina y psicología, pero luego descubrió su pasión por la música, el canto y la danza.

Lucía Galán y Rocío Hazán. Foto: @lucaggalan.



“Trato de conectarme con la música desde un lugar más relajado, sin expectativas, con ganas de jugar. Canto desde que tengo memoria y nunca voy a dejar de hacerlo”, agregó la hija de Lucía Galán, con quien, a pesar de la distancia, sigue manteniendo la unión de madre e hija.



Uno de los momentos que más afianzó la unión entre ellas fue cuando, recientemente, Lucía Galán recibió una mala noticia, que a su vez compartió con sus seguidores de las redes sociales: en una revisión médica en Madrid, le descubrieron un quiste premaligno en el páncreas.



“El año pasado, en Madrid, haciéndome una tomografía computada, hicieron milagrosamente un descubrimiento de un quiste premaligno en el páncreas. Se hizo seguimiento y la conclusión a la que se llegó es que tengo que ir a cirugía”, contó la reconocida cantante.

Lucía Galán, Rocío Hazán y Damián Aramendi. Foto: @luciaggalan.



Esa preocupante noticia significó que el vínculo entre Lucía Galán y su hija Rocío Hazán se afianzara más que nunca, ya que la joven se convirtió en un pilar fundamental en su vida. “Rocío, hoy, a sus 27 años, es mucho más que mi hija, es mi sostén cuando voy cayendo”, reconoció la cantante.



“Es mi compinche en planes divertidos, es quien me calma cuando no encuentro el norte, es la que me ubica cuando no veo con claridad. Es todo. Gracias, querida higa, por estar una vez más junto a mí en este momento. Te amo como no se puede explicar con palabras”, aseguró Lucía Galán.