La angustia de Martín Ku tras la jugada que se mandó en Gran Hermano

Teniendo en cuenta que Gran Hermano ingresó en la recta final, cada decisión que se toma respecto al juego puede ser clave para determinar quiénes serán los finalistas. Es por eso que Martín Ku, quien fue el líder de la semana, se comenzó a cuestionar si estuvo bien la decisión que tomó.

Luego de coronarse nuevamente como líder de la semana, Martín Ku tuvo dos días para pensar una estrategia que lo mantenga a salvo a él y también a los integrantes de su grupo. Sin embargo, luego de tomar la decisión final, puso en duda si hizo lo correcto o si cometió un error que pagará caro.

Sucede que el día miércoles, la placa de nominados en Gran Hermano quedó conformada por: Darío, Virginia, Juliana, Emmanuel y Nicolás. Luego, el líder se vio obligado a subir a Bautista, ya que era el único disponible, y a la hora de bajar a alguien de placa terminó eligiendo a Darío.

En ese momento, Martín Ku confió en que lo mejor era que Bautista y Nicolás estuvieran juntos en la placa para dividir votos. Sin embargo, Luego de tomar la decisión frente a Santiago del Moro, no tardó demasiado en cuestionarse si hizo bien en dejar a Nicolás o si corre peligro.

Es por eso que, sin comentarle al implicado, dialogó con Bautista para que éste lo pueda ayudar a definir si estuvo en lo correcto o no. “Me quedé pensando si no salvar a Nico porque vos salís temprano de placa, él no siempre”, confesó el Chino.

Sin embargo, Bautiste mostró poco deseo de analizar la placa a esta altura de la competencia, por lo que sólo atinó a aferrarse a la fortuna a la espera de lo que decida la gente: “Anulo mufa”. Por lo que Martín Ku entendió el pensamiento de su compañero y adhirió: “Obvio, anulo mufa”.

Por lo pronto, si bien ellos no lo saben, todo parece indicar que ni Bautista ni Nicolás corren peligro en esta placa de nominados. Es que las encuestas los muestran a ambos acumulando muy pocos votos, por lo que todo apunta a un mano a mano entre Virginia y Juliana.