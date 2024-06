La polémica frase de Susana Roccasalvo sobre Furia de Gran Hermano

Falta cada vez menos para que termine Gran Hermano, la final está a la vuelta de la esquina y nadie quiere quedarse afuera. En ese contexto, Susana Roccasalvo sorprendió con una polémica frase sobre Furia, la gran candidata a ganar el juego.



Sucede que este fin de semana Juliana enfrenta una de las placas más complicadas para ella en la actual edición, dado que, si bien ella apunta contra Virgnia, no está del todo claro hacia quienes van los otros nominados, por lo que los votos podrían dividirse, escenario que la complica a ella.



Ante esta posibilidad concreta de que Furia pueda abandonar la casa de Gran Hermano, Susana Roccasalvo comentó qué sensación le genera la idea de recibirla en Implacables, su programa de las tardes de Canal 9.



“Lo que dicen los entendidos es que en una o dos semanas se va. Yo estoy aterrada de pensar que la tengo que recibir acá”, comenzó Susana Roccasalvo, sorprendiendo mucho por el tono de sus palabras.



“Voy a llamar a la comisaría. Se lo voy a pedir a las autoridades de Canal 9. Capaz que me faja al aire”, agregó la conductora de Implacables, asegurando que le preocupa realmente cómo pueda reaccionar Furia si es eliminada de Gran Hermano.

Furia de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



En esa misma línea se mostró coincidente Florencia Regidor, la última eliminada del reality de Telefe. Hay que recordar que la joven no tuvo una buena relación con Juliana, al punto de que no pudo sobrevivir a la campaña en su contra.



“Si sale este domingo, no sé cómo la van a llevar al estudio. Ella espera ganar, quedarse ahí. Y no sé si es consciente de todo el mal que hizo, de las cosas que dijo”, explicó Florencia Regidor sobre el juego de Furia en Gran Hermano.