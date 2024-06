La terrible experiencia de Luli Fernández con su hijo

En las últimas horas, Luli Fernández fue tratada de exagerada en las redes sociales tras haber relato una terrible experiencia, la peor, según ella, que vivió con su hijo Andalecio. “Tiempos de crisis”, tituló la modelo el video en el que contó todo con lujo de detalles.



“Contenido de valor para madres, padres, abuelas, tíos, tías o que haya una criatura en la familia”, comenzó. “Yo no sabía que los seres humanos tenemos la capacidad de vomitar dormidos”, continuó Luli Fernández.



“Indalecio se sentía mal. Lo tuve que ir a buscar al jardín, primera vez desde que va al jardín. O sea, verdaderamente se sentía mal. Me dijeron en el jardín que les había pedido una colchonetita para tirarse a dormir”, siguió Luli Fernández



“Fui a buscarlo. Íbamos de la mano. Él estaba muy caído. Me dijo que le dolía la panza. Le dije que durmiera una siesta. Le leí un cuento y se quedó dormido en mi cama. A los 15 minutos, sobre el acolchado nuevo, hizo (imitó un ruido de vómito), mientras estaba dormido. O sea, lo despertó el vómito”, agregó la modelo.



Asimismo, la esposa de Cristian Cúneo Libarona detalló qué había expulsado su hijo Indalecio en el vómito. “No había digerido nada de lo que había comido. Era carne con tomate. Lo recordaré por el resto de mi existencia. ¿Te está dando asco? No todo es glamour. Esta es la vida real. Puse a lavar el acolchado como pude, vómito de por medio. Nunca terminaba esta situación terrible y trágica”, describió.

Luli Fernández y su hijo. Foto: @lulifernandezok.



“Voy a agarrar el celular para pedirle a alguien que me venga a socorrer y estaba vomitado también. Indalecio no paró de vomitar. Todo se calmó, termina el lavarropas, voy a sacar el acolchado… Lo saqué. Parecía batik, caían cascaritas de tomate. Nunca vi una situación semejante”, continuó Luli Fernández.



Por último, la modelo fue criticada en las redes sociales por haber “exagerado” la situación. “Necesito exorcizarlo y contárselo a todo el mundo. Hoy Tere corrió toda la cama y abajo había vómito seco de la semana pasada, contra la pared”, cerró la modelo.