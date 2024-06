¿Nueva oportunidad al amor? Aseguran que Nicki Nicole estaría saliendo con un importante jugador de fútbol

Fue en febrero de este año cuando todos se enteraron de la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole. En ese momento, la artista compartió un desgarrador mensaje en sus historias de Instagram sobre las imágenes que circulaban de su entonces pareja con otra mujer.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki", expresó la cantante en la red social.

Nicole terminó su relación con Peso Pluma en febrero de este año.

Cuatro meses después de su ruptura con el artista mexicano, Nicki le estaría dando una nueva oportunidad al amor y sería con un jugador de fútbol. Nicole estaría iniciando una relación con el mediocampista de River, Nicolás Fonseca.

Fue en Socios del Espectáculos donde revelaron este flameante romance. "Vamos a decir que estamos en condiciones de afirmar que estaría comenzando una relación. Se están conociendo... Nicki Nicole y Fonseca de River", contó Rodrigo Lussich en el programa de Eltrece.

Nicolás Fonseca se está conociendo con la artista.

Cuando Adrián Pallares se refirió al tema, lanzó un polémico comentario: "Él la sigue a ella en Instagram y ella a él. Aparte sabes que es un pibe tranquilo, no es Barco, tiene futuro".