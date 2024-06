Se filtró un video súper hot de Furia a los besos con una famosa

Dos semanas atrás Juliana Scaglione debió abandonar la casa de Gran Hermano. A pesar de haber sido una de las participantes más polémicas de esta edición del reality, Furia fue eliminada por el voto del público. Pero, ahora que está afuera, promete una gran carrera en los medios de comunicación.

Este fin de semana Furia estuvo como invitada en "Implacables", el programa que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve donde se cruzó por primera vez con María Eugenia Ritó. Ambas terminaron protagonizando un picante momento que se viralizó en redes.

"¡Me mata mi novio! Ah re que no tenía...", respondió Juliana Scaglione, en tono de broma, luego de que la exvedette le agarrara la cara y le pasara la lengua por la boca. Luego de que compartieran el desopilante video, éste explotó en todas las redes sociales.

"Mi amor... Me tendrían que contratar a mí", le dijo María Eugenia Ritó a la "hermanita". "¿Pero vos querés entrar a Gran Hermano?”, le preguntó Furia, desconcertada. "No, yo no", le respondió la exvedette, a quienes muchos acusaron de querer "colgarse" de ella.

"Soltá a la nena", escribió una usuaria en Twitter. “Pero esta qué se cree”, lanzó otra. “Es nuestra chiquita. Sabemos que genera tantas sensaciones pero tengan respeto a nosotros”, indicó una tercera usuaria, haciendo referencia a Furia, ex participante de GH.

Durante la entrevista en "Implacables", Furia dio detalles de cómo era su vida antes de ingresar a Gran Hermano. "Me llama una gran empresa, comienzo a trabajar de visual merchandising y, por último, me llaman de Gran Hermano. Fue re loco, pero yo venía de mucha carga de cosas", comentó la exparticipante.

Con respecto al diagnóstico de leucemia que recibió, reveló haberle preguntado a su médica por el posible motivo. "Yo le pregunté si era porque soy atleta de alto rendimiento y en algún momento me fui de rosca buscando un éxito", contó y agregó: "Creo que mi sistema nervioso central en algo falló".

Por último, Furia estimó: "Yo creo que fue algo físico, pero también de estrés. También murieron mi mamá y mi papá; yo me empecé a cargar toda la mochila. Me cargué a casi toda mi familia a mis espaldas, tanto el dolor de mi papá como de mi mamá. Yo sentía que era la heroína, la guerrera de todo salvando casas, sacando okupas".