El mal momento que Diego Leuco pasó con Furia en La Peña de Morfi

A dos semanas de su eliminación de Gran Hermano, Juliana Scaglione no descansa. Ahora que ya no es parte del reality de Telefe, Furia se dedica a ir a diferentes programas de televisión y siempre sorprende con sus explosivas y contundentes declaraciones.

Así como estuvo en "Cortá por Lozano", el ciclo que conduce Vero Lozano, Furia también tuvo una participación en "La Noche de los Ex", el ciclo donde se reúnen los ex participantes de todas las ediciones de Gran Hermano que siguen presentes en los medios.

Este fin de semana, la ex concursante estuvo como invitada en "La Peña de Morfi", el programa que conducen Diego Leuco y Lizy Tagliani y, como era de esperar, hizo de la tarde una muy interesante. Y es que, en medio de la nota, tuvo una respuesta inesperada.

Diego Leuco, el conductor del programa, se animó a hacerle a Furia una incómoda pregunta. "Cuando salís, de golpe sos una de las más queridas y más insultadas de la Argentina”, fue la frase que expresó el conductor que descolocó a la entrenadora física.

Si bien Furia intentó mantener la compostura para responder con diplomacia, sus gestos de desagrado la vendieron. "No lo veo así, estás recontra equivocado. Te pido mil disculpas porque sé que sos super inteligente", comenzó respondiendo la ex concursante.

"Te comiste el pescado podrido y amarillismo. La gente me ama, de hecho, los anti furia se sacan foto y me aman", agregó Furia. "Me dicen Maradona, él tenía su lado hermoso y su hate, eso lo hizo conocido en todo el mundo. La verdad gracias por hablar mal de mí, porque es una estrategia de marketing y me sirve", cerró la ex participante.