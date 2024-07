Bomba y escándalo: Catalina explicó por qué no fue a la Gala de Gran Hermano y atacó con todo

Este domingo se define la gran final de Gran Hermano, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 7 de julio. Darío Martínez Corti, Bautista Mascia y Emmanuel Vich son los tres participantes que se disputan un lugar en la final ya que Nicolás Grosman ya se encuentra entre los tres finalistas.

Se espera que Virginia Demo, Juliana Scaglione o Martín Ku sean algunos de los ex participantes de Gran Hermano que estén presentes en la gala. Sin embargo, una de las tantas participantes que fue eliminada decidió no ir por una contundente decisión.

Se trata de Catalina Gorostidi quien, en las últimas horas, hizo un contundente descargo en sus redes sociales donde contó el motivo por el cual no fue a los estudios de Telefe para vivir en persona el momento en el cual Santiago del Moro anuncie el nuevo eliminado.

"Buenas noches. Hoy claramente NO voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mi o compañeros... mi presencia no estará!", escribió la pediatra a través de X, completamente indignada.

"Mañana en el debate, sí", aclaró la ex participante que tuvo una fuerte pelea con Furia antes de su segunda salida del reality. "Cata contra la producción", escribieron desde la cuenta de "El Ejército de LAM" al compartir el fuerte mensaje de la ex concursante.

Al parecer, Catalina Gorostidi decidió no asistir a la gala de este domingo de Gran Hermano ya que iba a estar presente en el estudio Furia. Minutos más tarde, compartió un video donde mostraba la violencia que vivió el día de la salida de Juliana Scaglione del reality.

"Adjunto pruebas. Y que alguien me explique cómo hicieron para “Detectar “ a toda esa gente para hoy no dejar entrar, ¿pero a otros sí? Raro. Nos vemos mañana en el debate. La dignidad ante todo", escribió indignada la ex participante del reality de Telefe.