"School of rock, el musical" llega al mítico Teatro Gran Rex

De los productores y equipo creativo de Matilda, obra que alcanzó más de 160.000 espectadores en Buenos Aires, sube al escenario del Teatro Gran Rex, School of rock, el Musical, la obra más esperada para toda la familia.

Con un elenco increíble, con el multifacético Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán (Dewey) y la sorpresiva incorporación de Angela Leiva como Rosalie Mullins, la directora del Colegio Horace Green, Sofía Pachano como Patty Di Marco y Santiago Otero Ramos interpretando a Ned Schneebly. Patty es la antagonista de la historia y novia de Ned, el mejor amigo de aventuras rockeras en la juventud de Dewey. Completa el elenco Germán “TRIPA” Tripel en el rol de Theo, compañero de banda de Dewey.

El 20 de junio de 2024 se abrirá paso para el estreno de School of rock, el Musical en Buenos Aires, luego del éxito mundial de sus producciones en Nueva York, Londres, China, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica, Madrid y Corea.

Agustín Aristarán protagoniza School of rock.

Para toda la familia y con una gran apuesta de producción nacional formada por tres elencos de 39 niños y niñas, School of rock, el Musical, será el único espectáculo en la cartelera Argentina con una banda de niños y niñas, actuando, bailando y tocando instrumentos en vivo.

School of rock, el Musical, narra las desventuras de Dewey Finn, un desocupado que, tras ser echado de su propia banda de rock, asume la identidad de su compañero de cuarto y comienza a dar clases de música en una prestigiosa escuela. Allí, enseña a sus alumnos sobre la pasión que genera el rock and roll y todos deciden formar una banda para competir por un gran premio.

La película se convirtió en una de las más taquilleras de 2003 y su show en vivo viene recorriendo el mundo con un éxito a la altura de sus legendarios creadores.

MDZ dialogó con los protagonistas de School of rock

Tras una extensa charla con Agustín Aristarán y también con Ángela Leiva, MDZ dialogó con Sofía Pachano, Germán Tripel y con Santiago Otero.

"La última vez que estuve en el Gran Rex fue para participar de ciertas cosas, pero que estuve, fue con Mambrú hace 22 años así que para mí es algo lindo", recordó Tripa sobre sus comienzos en el mundo del arte con la juvenil banda Mambrú. La presentación de "School of rock, el musical" fue en el techo del Teatro Gran Rex.

El artista interpretará a Theo, compañero de banda de Dewey (Aristarán). "Es un elenco increíble que además cuenta con tres elencos de niños lo que le da una fuerza importante a todo", agrega Germán.

"Fue mucha emoción para mí porque vengo a este teatro desde muy chica, me traían mis papás a ver diferentes cosas, desde Mambrú hasta Charly García, y ahora ver una foto mía en la puerta es un honor", confiesa Sofía Pachano visiblemente "revolucionada" por protagonizar esta obra en el mítico recinto ubicado en calle Corrientes.

Su personaje será Patty Di Marco, papel para el que, al igual que sus compañeros, tuvo que audicionar. "Había quedado en su momento en el 2019, que no se hizo por la pandemia y volví a audicionar ahora y estaba tensa, imagínate si no quedaba, me moría", cuenta risueña la joven que nunca había interpretado a "una mala".

Santiago Otero también se confesó muy conmovido por formar parte de este elenco y entendiendo la importancia de la puesta poruqe "cuatro de las productoras más importantes del país están detrás de esto así que realmente será algo muy grande y estoy muy agradecido de poder estar en este proyecto".

El personaje que le tocará a Otero es el de Ned Schneebly, papel para el que audicionó y fue el último seleccionado de este elenco principal que estará acompañada de 39 niños. "Además de tocar, cantar, bailar y actuar, son un fuego los niños. Están re despiertos y eso me llena de orgullo el pensar que en mi país, hoy, en estos días, están estos chicos que todavía apuestan por el arte y que lo hacen con un profesionalismo tremendo", reflexiona el artista.