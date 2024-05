Agustín Aristarán: "La etapa de los casting es una etapa espantosa"

De los productores y equipo creativo de Matilda, obra que alcanzó más de 160.000 espectadores en Buenos Aires, sube al escenario del Teatro Gran Rex, School of rock, el Musical, la obra más esperada para toda la familia.

Con un elenco increíble, con el multifacético Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán (Matilda) y la sorpresiva incorporación de Angela Leiva como Rosalie Mullins, la directora del Colegio Horace Green, School of Rock estrenará el próximo 20 de junio en el mítico teatro Gran Rex.

El elenco estelar lo completan Sofía Pachano como Patty Di Marco, Santiago Otero Ramos interpretando a Ned Schneebly y Germán “Tripa” Tripel en el rol de Theo, compañero de banda de Dewey, además de un tres elencos de 39 niños.

Sofía Pachano, Santiago Otero, Ángela Leiva, Agustín Aristarán y Germán Tripel protagonizarán School of Rock.

Luego del éxito mundial de sus producciones en Nueva York, Londres, China, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica, Madrid y Corea, finalmente arribará a Buenos Aires y las expectativas son tales que ya se han vendido más de 10 mil entradas.

La expectativa era tan alta que el techo del teatro Gran Rex sirvió de escenario para mostrar un breve adelanto de lo que será este musical. Con Rada en el techo junto a la banda y Ángela, con los alumnos, en la histórica vereda de Avenida Corrientes, Buenos Aires palpitó un poco lo que será School of rock, el musical.

MDZ dialogó en exclusiva con Agustín "Soy Rada" Aristarán que se mostró con las emociones a flor de piel por el acontecimiento histórico que había protagonizado minutos antes.

"Es la primera vez en la historia del Gran Rex que se hace algo en el techo, me lo confirmó el dueño del edificio y del teatro. Es importante y se lo dije a los chicos antes de salir a escena, "sepan que esto que vamos a hacer no se hizo nunca en la historia y probablemente no se vuelva a hacer". Fue una locura", contó emocionado el artista que realizará el papel principal encarnando a Dewey Finn.

El techo del mítico teatro Gran Rex fue el escenario al que subió Agustín Aristarán.

Este musical narra las desventuras de Dewey, un desocupado que, tras ser echado de su propia banda de rock, asume la identidad de su compañero de cuarto y comienza a dar clases de música en una prestigiosa escuela. Allí, enseña a sus alumnos sobre la pasión que genera el rock and roll y todos deciden formar una banda para competir por un gran premio.

Junto a Rada y el elenco de mayores, habrá 13 niños en escena. Por temas legales serán tres elenco de menores que se alternarán en las funciones, similar a lo realizado en la exitosísima Matilda. "Al haber tres elencos significa que se ensaya todo mínimo tres veces, cada escena tres veces. La verdad es que tienen un nivel de profesionalismo y de amor hacia el juego que es maravilloso, que se enseña todo el tiempo todo", cuenta sobre el desarrollo y maduración de la obra.

Agustín Aristarán tiene 40 años y contó que su "escuela de rock" fue con "Blink-182, Spinetta, mucho de Charly García, de Jaime Ross, fue muy eclectico todo, también escuchaba mucho jazz". Agustín Aristarán es uno de los artistas más reconocidos de la actualidad.

Tras protagonizar Matilda, Rada fue elegido como protagonista de esta obra, pero sus compañeros tuvieron que pasar audiciones para quedarse con los respectivos papeles principales.

"Por suerte en mi vida hice muy pocos castings porque es una etapa espantosa, es muy estresante. Por suerte tengo la suerte de que me convoquen directamente para las audiciones", explica recordando que el primer casting que hizo fue para una empresa de chocolates.

"Hice el casting y la persona que lo hacía me dijo, "esto no lo hice nunca, pero quedaste vos, vení". No es que había hecho una maravilla, era una mierda, pero lo que tenía que hacer era sacar una flor de la mano. y no pasaba nada. Lo que pasa que ellos necesitaban que alguien mueva bien las manos y como yo soy mago", explica agregando, muy divertido, que "no es que quede por buena cara, por buen actor, pero se ve que estaban haciendo mil horas de casting y no encontraban al que necesitaban y quedé yo".

En la actualidad Rada es uno de los actores más reconocidos del país. Es que no solo protagonizó el éxito de Matilda, sino que protagonizará School of rock, además de estar con su unipersonal y haber grabado una película sobre su gira europea.

Mirá el video de la nota con Agustín Aristarán