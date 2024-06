Mica Viciconte cruzó con todo a Nicole Neumann por creer que Cubero no la soltó

Perjura que no le interesa aparecer en el centro de las tendencias por conflictos intrafamiliares, asegura que desea alejarse de esos focos sobre su vida personal y ruega que se aborde su faceta profesional. Empero, Nicole Neumann soltó una acusación fortísima contra Fabián Cubero.

La blonda analizó su lazo para toda la vida con Poroto, a partir de compartir la crianza de sus tres hijas, en una entrevista con Revista Caras y respecto a las peleas públicas de los últimos años compartió una reflexión muy llamativa al expresar: “Me casé con el enemigo y siento que no me soltó”.

Esa concepción de que el ex futbolista continúa enamorado de ella provocó una reacción, totalmente lógica, de Mica Viciconte. La actual pareja de Cubero recogió el guante por la implicancia de esa denuncia, de esa opinión extremadamente subjetiva que arrojó Nikita.

En diálogo con Catalina Dugli, la panelista de Ariel en su salsa analizó los dichos incriminatorios, y con tufillo a desestabilizar e incomodar, de Neumann. En primera instancia, Mica aseguró con total honestidad: “No estaría con un hombre que no tapó un agujero en la pared”.

A pesar de su intención de evitar los cruces en el plano mediático, por todo el poder de rebote y hasta incluso por medidas cautelares judiciales en el medio, Viciconte se cansó y opinó de Nicole: “Ahí entro yo… No entendí si Fabi está conmigo porque no soltó o no cerró su historia con ella, pero la verdad es que yo te puedo hablar de mi relación con él”.

Viciconte habló de la idea de Nikita que Cubero sigue enamorado de ella.

Mica Viciconte le respondió con todo a Nicole Neumann

Con altura, la ex MasterChef exteriorizó una indirecta para la esposa de José Manuel Urcera y bramó: “Nosotros con Fabi formamos una familia al que le guste y al que no”. Y añadió un concepto fuerte: “Cuando lo conocí sabía que venía con una mochila, lo que no sabía era que la mochila pesaba tanto”.