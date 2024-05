¡Alta tensión! Mica Viciconte cruzó al aire a un periodista que la ninguneó: "¡Yo soy la que...!"

Mica Viciconte supo ganarse su lugar en Telefe, donde entró por la puerta grande al consagrarse ganadora de MasterChef Celebrity, en 2022. Por eso, tremenda fue su indignación cuando Paulo Kablan, panelista de A la Barbarossa y contrincante suyo en el reality de cocina, la ninguneó al aire en el programa.

Con ánimos de chicanearla, el periodista de policiales se refirió a su colega de Ariel en su salsa de una manera que la hizo estallar indignada. ¿Qué comentó Paulo Kablan? “A Mica yo la conozco como la esposa de Fabián Cubero…”.

Paulo Kablan hizo estallar a Mica Viciconte. Captura TV.

Entonces, Mica lo frenó en seco y estalló: “¡No, mi amor! Me conocés como Micaela Viciconte... ¡Yo soy la que te ganó MasterChef! ¡Si me conocés!”. Y Kablan ensayó una justificación, entre risas: “Lo que pasa es que Fabián es amigo del grupo, se junta con nosotros, por eso lo digo…”.

“¡Qué machirulo que sos!”, lo cruzó Georgina Barbarossa, a quien también le pareció fuera de lugar el comentario de Kablan que generó momento incómodo de tensión y risas nerviosas en el pase de la mañana que Mica Viciconte no estuvo dispuesta a pasar por alto.

Mica Viciconte elimiinó a Paulo Kablan de MasterChef.

Cómo eliminó Mica Viciconte a Paulo Kablan de MasterChef

Cabe recordar que Paulo Kablan quedó eliminado tras competir en un mano a mano contra Mica Viciconte en la semana 16 de Masterchef Celebrity. El periodista de policiales y la marplatense tenían como desafío cocinar un plato con ciertos ingredientes para pasar a la próxima ronda.

¿Cómo fue el duelo? Kablan intentó con un kafta de carne vacuna y carne de jabalí con un encurtido de vegetales, salsa de tomate, ajo y cebolla; a la par que Viciconte hizo panqueques de frutilla con duraznos, mousse de dulce de leche y crocante de nuez con caramelo. Finalmente, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular decidieron que ella continúe en carrera.

Paulo y Mica debieron cocinar en dupla y ella lo superó en MasterChef Celebrity.

"Fue divertido y entretenido. No seré cocinero ni lo seré nunca. Desde mañana, seguiré siendo exclusivamente periodista de policiales, que es mi actividad y mi vida. Hace 30 años que hago crónicas policiales, me gusta y me apasiona. Esto lo tomé como un desafío familiar", dijo Paulo, al colgar el delantal y despedirse del ciclo para siempre.