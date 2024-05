El tremendo momento que pasó Mica Viciconte con las mamás del colegio de Luca Cubero

Mica Viciconte está muy afianzada en su relación con Fabián Cubero, con quien, después de varios años de convivencia con él y sus hijas, tuvieron un hijo, llamado Luca, quien ya está en edad escolar.



En su visita a Cortá por Lozano, Mica Viciconte se refirió a un pésimo momento que vivió con las mamás del colegio de su hijo, curiosamente en una ocasión en la que ella no había pasado a buscarlo por allí.



Todo comenzó cuando, en una charla sobre el grupo de madres del colegio, Verónica Lozano le preguntó a la influencer si alguna mamá se había propasado con Fabián Cubero. Allí, reveló una insólita anécdota.



“¿Alguna se hace la linda con el Fabi?”, le preguntó la conductora. “No puedo contarlo públicamente, pero hubo una situación”, comentó en primera instancia Mica Viciconte sobre una situación que vivió y que no le gustó para nada.



“Yo mandé a alguien a retirar a mi nene y esa persona escuchó una conversación en la que no se habló muy bien de mí y se habló muy bien de Fabián”, relató Mica Viciconte, dejando abierta las especulaciones.

Mica Viciconte y Fabián Cubero.



En ese momento, Verónica Lozano parodió sobre lo que pudo haber pasado en esa charla de la que la pareja de Fabián Cubero no quiso dar precisiones. “Habrá sido tipo: ‘Qué divino que es Fabián. Y ella es una bruja’. Algo así, ¿no?”, dijo la conductora. La respuesta fue afirmativa.



No obstante, Mica Viciconte aclaró rápidamente que, más allá de esa situación, que ella no presenció, en el grupo de WhatsApp no sucede. Además, ante la pregunta sobre si había ido a buscar a esa mamá, respondió que no lo hizo.