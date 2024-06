La increíble cita de Migue Granados: por qué la mujer insultó a su padre

Migue Granados está disfrutando de su momento quizás de más exposición en una carrera incipiente que, finalmente, encontró su lugar en el mundo del streaming. La irrupción del canal OLGA, llevó al hijo del comediante a otro nivel.

Al margen de ya haber demostrado su timing con Últimos Cartuchos en Vorterix o haber mostrado su crecimiento artístico desde su aparición en Peligro Sin Codificar, el apellido del conductor de ESPN Playroom también tiene peso propio.

La explosión de VideoMatch y, posteriormente, Showmatch con humoristas del peso de Pablo Granados, Pachu Peña, José María Listorti o Yayo Guridi, marcó de alguna manera el horizonte de Migue.

Pero, no siempre fue una razón de orgullo extremo para Migue ser el “hijo de”, como relató en el cómico episodio que vivió en una cita y que terminó en una anécdota que recuerdan con gracia padre e hijo.

En medio de un Verdadero o Falso en Duros de Domar, el conductor de Soñé Que Volaba recordó: “Bueno fui con una chica a mi casa. Porque supuestamente era mi depto en Nuñez, vivía solo”.

Migue y Pablo Granados.

El papá de Benito y Bernardita aclaró que él prefería resguardar su identidad en los encuentros: “‘Hola yo soy Miguel’”, no había más data. Entonces cuando venían, yo escondía las fotos que él tiene en el cuarto. Un montón de fotos que él tiene con mi hermana, conmigo, re cariñosas”.

Pero en uno de esas citas, el humorista se olvidó uno de los retratos que terminó en poder de la invitada: “yo las escondía y escondía, pero un día me olvidé y la chica miró así para un costado y estaba el portarretrato que estaba la cara de él (Pablo Granados) y la mía. Aparte cara con cara”.

En un momento que guardarán ambos para el resto de su vida, el remate fue épico, tras la llamativa reacción de la invitada, que no registró que eran familiares: “entonces la mina la ve, me mira y me dice: ‘no me digas que sos fanático del bol** este”.