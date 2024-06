Otro duro golpe para Marcelo Tinelli en América: cuántos miles de dólares le bajaron de sueldo

Viajó a Estados Unidos, movilizado en su histórica pasión por el fútbol y la Selección Argentina. Desde esas tierras, Marcelo Tinelli entrevistó a Lionel Messi, en un mano a mano exclusivo en Miami, que lamentablemente no generó la repercusión deseada, incluso navegó por una medición de rating muy escasa.

Además, el animador de América TV aprovechó su estadía en ese país para filmar contenido con su primo El Tirri, del que lanzaron a la pantalla, en una especie de recorrida cotidiana y urbana por las ciudades en las que se presenta el elenco de Lionel Scaloni en esta Copa América.

Ese ciclo se topó con un número bajísimo y por eso se levantó del aire. Claro eso es lo que se filtró en la prensa, así se instaló la noticia de una especie de fracaso calamitoso de Marcelo con un producto televisivo. Y además activó la teoría de una crisis profunda en su relación contractual con América.

El ciclo que salió solo una vez al aire.

Sin embargo, el propio Tinelli intentó explicar la situación y salió a la palestra pública a informar que fue una decisión propia la de quitar del aire ese programa con su primo. "No entiendo de dónde sale que se levantó el programa. Los especiales los levanté yo porque no teníamos derechos para mostrar imágenes de la Selección y para mostrar lo que filmo con mi teléfono en televisión, no daba”, aseveró.

Incluso se admitió dolido por el tratamiento en los medios de comunicación de esa situación: “No entiendo el odio, el ensañamiento y el resentimiento de los colegas". Así como se sumergió en esa idea de una crisis con los dueños del canal: “Me sorprende que digan lo de las autoridades de América y demás”.

Más allá de la desmentida de Marcelo, algo se cuece en la señal de Palermo y Tinelli en su rol de gerente artístico. Como mínimo por lo que acaba de publicar Jorge Rial. El ex Intrusos aseguró que las autoridades determinaron una baja considerable de su sueldo mensual.

Rial aseguró que le bajaron el sueldo a Tinelli.

A Marcelo Tinelli le habrían bajado un 50% del sueldo

En su cuenta de Twitter, Rial sorprendió al manifestar: “Recorte presupuestario fuerte en América, arrancaron por el gerente de programación”. Asimismo, Jorge detalló la cantidad de dólares que le rebajaron de su remuneración : "De los 20 mil dólares mensuales que cobraba, pasará a cobrar 10 mil. El lo aceptó. No hay más plata".