Marcelo Tinelli le contestó tajantemente a Beto Casella por las críticas del fracaso de su programa en América TV

Marcelo Tinelli se la jugó con Luciano José Giugno, mejor conocido como "El Tirri" y juntos lanzaron un nuevo programa en América TV, Primos de América. La idea de Tinelli y "El Tirri" era cubrir la Copa América 2024 y en su primer programa entrevistaron a, nada más y nada menos, que a Lionel Messi. Sin embargo, el programa resultó un fracaso y luego de aquella primera emisión, el canal bajó la propuesta.

Los comentarios por este tema no faltaron y uno de los periodistas que opinó al respecto fue Beto Casella, quien no tuvo piedad con el famoso conductor. "No me alegra que Tinelli esté en esta especie de decadencia. Espero que sea temporaria, con su pelo nuevo y su figura nueva", fue una de las frases más picantes que lanzó recientemente el presentador de Bendita.

Lionel Messi fue entrevistado por Marcelo Tinelli. Créditos: X @spoØrt.

Las críticas de Beto Casella llegaron a los oídos de Marcelo Tinelli y el periodista no dudó en contestarle a la figura de El Nueve. El conductor de El Bailando se refirió a los comentarios de Casella en A la tarde, programa de América TV. El empresario se expresó desde Estados Unidos y respondió las críticas que recibió de otros periodistas, además de revelar que fue idea de él bajar su programa.

"Yo no tengo dudas que genera envidia o resentimiento cuando uno viaja, cuando está con figuras, es lógico y nadie lo va a decir. Lo que me pareció es que había demasiado ensañamiento con algo que yo mismo lo puse y lo saqué", comentó Marcelo.

Su propuesta sólo duró un día.

Luego, fue contra Beto Casella, pero evitó nombrarlo: "Sentí que fue demasiado hablar de que en algún momento en la vida se te pone el pito chico. Y vos decís: 'Wow, ¿cuántas cosas podés decir en base a un programa que no anduvo bien de rating?'".

En el programa de Karina Mazzocco, le pidieron a Tinelli que diera nombres, pero él expresó: "A mí no me gusta dar nombres. Todos lo han visto, ha salido por todos lados. Además, me parece que han intentado mostrarlo en varios lados. No estaba bueno eso, sobre todo de colegas".

Esto fue lo que dijo Marcelo Tinelli sobre el fracaso de su programa en América TV y las críticas que recibió

"Yo ya estoy acostumbrado a las críticas también. No es que me pongo mal por eso, me sorprendió" añadió el conductor, sorprendido y dolido por los señalamientos de aspectos físicos o vinculados a su cuerpo.