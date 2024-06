Los posteos de Marcelo Tinelli tras el descargo por el abrupto final de su programa en canal América

Tras el precipitado levantamiento de Primos de América, Marcelo Tinelli hizo este lunes un contundente descargo en el que aseguró que él mismo en calidad de gerente artístico de canal América decidió darle de baja al ciclo. Y ahora, el conductor dejó en claro que su vida sigue sin mayores conflictos ya que compartió una serie de posteos siguiendo a la Selección argentina en su segunda fecha en la Copa América 2024, donde obtuvo una victoria frente a Chile.

Con un mensaje al Run Run del Espectáculo (Crónica TV), Marcelo Tinelli dio su versión sobre el final de su envío en canal América argumentando: "No sé de dónde salió todo esto, por qué se agrandó tanto una situación sumamente normal. No se levantó ningún programa mío de la pantalla de América, lo puse yo y lo saqué yo”.

Lejos de las críticas por la baja de su programa, Marcelo Tinelli disfrutó el segundo partido de Argentina en la Copa América. Foto: Instagram @marcelotinelli.

Luego, sobre el motivo por el que Tinelli asegura haber decidido no seguir adelante con el programa que tuvo solamente una emisión junto a su primo El Tirri, el conductor remarcó: "Nosotros llegamos el martes a Estados Unidos y teníamos tanto material el miércoles, que yo mismo dije ´pongámoslo en la pantalla de América a la noche´. Dijimos de hacer miércoles y viernes dos especiales, uno antes del partido y otro después del partido del jueves. Eso era lo único que estaba pautado, lo decidimos el día que veníamos en el avión”, siguió. Salió el programa, no anduvo bien de rating, pero no tuvo mucha promoción y no estaba pensado para televisión, juntamos cosas que teníamos de Instagram y lo subimos a la pantalla de América".

Además, en el ciclo A la Tarde, que se emite desde la pantalla de canal América, Marcelo Tinelli se refirió a las duras críticas que recibió por su fallida propuesta televisiva, "Wow, ¿cuántas cosas podés decir en base a un programa que no anduvo bien de rating?", se quejó el astro.

Poco después, este martes Tinelli tomó distancia de la polémica en cuestión y publicó en sus historias de Instagram algunas instancias de la previa del segundo partido de Argentina en la Copa América.

Además, el conductor se mostró nuevamente junto a El Tirri, con quien asistió al estadio de Nueva Jersey donde se disputó el partido de la Selección ante el equipo chileno.

El posteo de Marcelo Tinelli tras la nueva victoria de Argentina en la Copa América. Foto: Instagram @marcelotinelli.

Entre las postales del gerente artístico de canal América, también se destacaron un video compilando los mejores momentos del partido y la privilegiada vista de la ciudad de Manhattan desde la habitación del hotel en que Marcelo Tinelli se hospedó en Nueva Jersey.