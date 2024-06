Sergio Verón contó cómo cambió su vida con la adopción de sus dos hijas

Se sabe que el proceso de adopción no es para nada sencillo en la Argentina. Sergio Verón, el profesor de educación física de Cuestión de Peso pasó por ese proceso junto a Franco, su pareja, y lo recordó en un interesante mano a mano con Socios del Espectáculo en el que tocó distintos temas de importancia.

En relación al proceso para adoptar a Crystal y Ariadna, el profe de Cuestión de Peso sostuvo: "Con Franco, habíamos pensado en la posibilidad de formar una familia y, con la cantidad de chicos que hay en estado de adoptabilidad y que llegan a la mayoría de edad y no fueron adoptados".

Luego, Verón analizó las complejidades que tiene adoptar en Argentina, más allá de participar de Cuestión de Peso y ser una persona conocida: "Así que empezamos a buscar y también a ir en contra de un montón de mitos y de creencias que hay, como que pasás una vida haciendo un trámite de adopción y nunca llegás".

Sergio, Franco y las chicas

Sobre el hecho de haber adoptado a dos niñas que no eran recién nacidas, Sergio indicó: "Si vos estás esperando adoptar un bebé, no hay prácticamente, en el registro debe haber cero bebés en estado de adoptabilidad, pero sí hay chicos y chicas que tienen más grandes, que por circunstancias de la vida terminaron viviendo en hogares judicializados o institucionales".

A su turno, Ariadna habló de lo importante que fue el hecho de que las hayan adoptado: "Esperamos cuatro años esperando que una familia nos adoptara...Yo quería una familia para no sentirme más sola, porque yo me sentía sola y triste en el hogar".

El profe junto a una de sus hijas

Por último, Crystal recordó que había más hermanos que no tuvieron la misma suerte que Crystal y ella: "No éramos solo dos, porque estaban mis hermanos mayores, que se fueron del hogar al cumplir la mayoría de edad. Y eso me mostró que ya no íbamos a vivir más juntos con mi hermano como fue hasta entonces".