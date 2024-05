Preocupación: internaron de urgencia a un participante de Cuestión de peso

Este lunes comenzó una nueva edición del clásico programa Cuestión de Peso (El Trece). En esta nueva temporada, la conducción está a cargo de Mario Massaccesi junto a un panel de profesionales de la talla de Estefanía Pasquini, Sergio Verón Adrián, Abril y Alberto Cormillot.

A días del comienzo del ciclo, este miércoles se informó que uno de sus participantes tuvo que ser internado de urgencia. Ernesto Cirilo Ayala, conocido como El Gaucho, tuvo que ser atendido y fue Adrián Cormillot quien dio detalles de lo sucedido.

"Acá estamos con Ernesto, conteniéndolo en esta situación de internación que no fue electiva, fue una indicación médica y fue realmente muy importante que lo haga, porque el procedimiento que él sufrió hoy, o se le hizo hoy, genera mucho movimiento de tejidos", comenzó expresando.

"Con pacientes como Ernesto, con este sobrepeso, lamentablemente el sistema de salud nuestro, el argentino y de muchos lugares, no está armado para estos pesos y lo hacen con todo el amor del mundo. Pero realmente, la indicación de curación en pacientes como él es mucho más seguida y tiene que ser hecho por profesionales", agregó.

"Ernesto está completamente estable, esta internación es preventiva, como te dije antes, bueno, las curaciones de hoy fueron bastante fuertes, se lo curó realmente, y el impacto inicial, obviamente, de una persona que se tiene que internar sin elección fue bastante duro", sumó sobre cómo está la salud del participante.

Así dieron a conocer la noticia de la internación de El Gaucho.

Finalmente, fue el propio participante quien llevó tranquilidad: "Me siento bien, estaba muy asustado con el tema de las curaciones, porque yo comenté que cuando me hacían las curaciones me dolía mucho, y sinceramente, estaba muy asustado, pero acá me atendieron diferente. Fue doloroso, pero rápido, y me pusieron unas cremas que en otros lugares no lo hacían. Y ahora estoy más tranquilo y con el apoyo de los profesionales. Tengo un poco de dolencia por el tema de la limpieza, pero me dijeron que es normal y con los medicamentos va a ir sanando".