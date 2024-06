La sorpresa que Emilia Mernes le dio a Duki de regalo para su cumpleaños

Duki cumplió 28 años este lunes. Como era de esperarse su novia, Emilia Mernes, la agasajó con una sorpresa que el músico compartió en sus redes sociales. Lo que sorprendió al artista fue la cantidad de regalos que su pareja le dejó sobre la cama del hotel donde se hospedaban.

En sus redes sociales, el rapero compartió un video con la sorpresa que recibió de parte de su novia. "Una que no se decidía qué regalar, tranqui. Voy a estar un rato acá abriendo", comentó Duki en el video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

En las imágenes, se puede ver que cada regalo tiene un número, superando los 20 paquetes.

Recordemos que la pareja blanqueó su relación en diciembre de 2021. Así, se transformaron en la pareja más querida en el ambiente de la música urbana.

En este sentido, en las últimas semanas, Emilia tuvo que suspender varias fechas de su gira Mp3 Tour por una gastroenteritis aguda. En ese momento comenzaron a circular rumores de embarazo.

Duki junto a Emilia.

Fue la propia cantante quien salió a negar la información. !Hola mis amores, ¿cómo están? Acá estoy. Quiero contarles, como muchos ya sabrán, que tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme y poder sentirme bien otra vez!, comenzó expresando Emilia.

"Últimamente estuve con muchas cosas, con lo de tour, muchas fechas y muchas cuestiones personales que obviamente revolucionaron mis sentimientos y eso afectó a mi salud. Supongo que el cuerpo me habló y me dijo que pare un poco", agregó.

"Quería pedirles disculpas y decirles que a veces las cosas no salen como nosotros queremos y para mí la salud está primero. Ahora ya estoy bien, ya volví con todo, me siento muy feliz de comunicarles esto, ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas. No estoy embarazada así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy", finalizó.