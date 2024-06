Jimena Barón recordó cómo fue su traumática primera cita con su novio

Luego de varias relaciones que fracasaron, Jimena Barón parece haber encontrado la estabilidad en su vida amorosa. Cumplió 3 años en pareja con Matías Palleiro, a quien le dedicó un hermoso posteo en Instagram, con un recuerdo traumátco: el de la primera cita.



“Tal vez fue la peor cita que tuve, me hablabas poco, casi que te hice una entrevista. Llegó el momento de pedir comida y me contaste que no comías casi nada: solo carne, papa, arroz y verduras prácticamente ninguna”, empezó el posteo la cantante.

Jimena Barón y Matías Palleiro. Foto: @jmena.



"Dios mío. Le intento poner onda. Pedimos tragos, pero me dijiste que solamente tomarías uno porque de ahí te ibas a hacer una resonancia magnética. Eran las 22. Yo no lo podía creer”, agregó Jimena Barón sobre la anécdota.



“Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta de que eras muy formal y prefería encajar rápido. Di por hecho que la noche quedaba ahí, en el formalismo absoluto, vos yéndote a tu resonancia y yo de mal humor, sola en casa. Insólito”, continuó.



En ese momento, Jimena Barón pensó que todo terminaba allí. Sin embargó, sucedió lo impensado. “Te saludo ya medio mala onda en el auto y me besás inesperadamente. Yo, que prendo más rápido que un fósdoro, agarro viaje feliz y pienso: ‘Ya fue, este pibe no va a hacerse la resonancia’. Pero vos frenás la pasión y me decías que te tenés que ir. Subo a casa odiándote, re caliente en todo sentido. Fracaso absoluto. Esto no va a funcionar”, contó.

Jimena Barón y Matías Palleiro. Foto: @jmena.



A pesar de aquel comienzo confuso y complicado, hoy Jimena Barón celebra la relación que tiene con Matías Palleiro. “Hoy estamos celebrando que la vida nos cruzó y que, a pesar de no necesitarnos, porque nuestras vidas ya eran re lindas, elegimos estar juntos”, expresó.



“Sos el compañero más divertido, bueno, sano, leal, aventurero y lindo que existe. Espero que la vida nos traiga todo lo que queremos, juntos y separados, que tal vez esa también sea la clave. Gracias por ser tan malo en las primeras citas que afortunadamente para mí dejaron tan soltero, guapo y disponible. Gracias Dios que leíste la carta”, cerró la cantante.