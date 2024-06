Así está hoy Jorge Troiani: vive en un geriátrico y superó una depresión

Atravesó la tormenta, esa que se presentó en su mente y salió adelante. Jorge Troiani vive una actualidad alternativa, a partir de la decisión de mudarse a una residencia geriátrica a los 78 años, toda una experiencia diferente, que lo mantiene con un semblante positivo.

El actor que compartió escenarios y pantallas con enormes figuras como Alberto Olmedo y Jorge Porcel confesó con mucha valentía que supo experimentar una depresión, la que derrotó con la ayuda de su familia, más precisamente de su sobrina, que le propuso la idea de instalarse en un hogar para abuelos, para aprovechar la cercanía geográfica y el acompañamiento.

En diálogo con Teleshow, Jorge aportó detalles de este cambio de vida y los factores que incidieron en esa determinación. “Hace dos meses que estoy acá. Es por una cuestión de que tengo que estar cerca de mi familia. Hasta hace un tiempo, estaba viviendo con una enfermera en mi casa en Belgrano, pero ahora mi sobrina (Carla) me trajo hasta acá. Tengo más movilidad, más atención y ella no tiene que viajar tanto para realizar algunas cosas. La residencia queda en Remedios de Escalada (Lanús)”.

Jorge sigue haciendo teatro.

A la hora de describir las sensaciones que se activan con esta manera de residir, el actor sostuvo: “Te digo que me siento muy bien. Tengo una habitación para mí solo y escucho a los abuelos –que comparten el lugar- decir cosas muy emocionantes…”.

En cuanto a las características de un día en ese espacio, Jorge narró: “Hago lo que quiero… No me acuesto muy tarde, me levanto alrededor de las 9 o 10 de la mañana y tengo preparado el desayuno. Después tenemos algunas actividades, viene el psicólogo, también hay una chica que canta y están los doctores que vienen permanentemente a visitarte”.

A la hora de ahondar en ese periodo en que su salud mental tambaleó, Troiani reconoció con honestidad: “Sí, más que depresivo, estaba preocupado porque era como que estaba en el túnel del subte y la estación no aparecía nunca. Ahora estoy en una situación buena, superando las difíciles porque uno se prepara para eso, y aparte estoy muy bien atendido”.

Troaini disfruta de una nueva etapa de su vida.

Jorge Troiani superó una depresión y vive en un geriátrico a los 78 años

Y ponderó la incidencia maravillosa de su sobrina para recomponerse en lo emocional: “No sabía que se podía avecinar y que vendría en el futuro. Te imaginás que estás solo, pero empecé a darme cuenta que puede salir y bueno… acá estoy. Ella me rescató, me explicó bien la situación y acá estamos los dos tirando para adelante”.