Así está hoy Noemí Alan, a los 65 años

En la década del 70 y del 80, Noemí Alan alcanzó una fama y popularidad realmente envidiables para cualquiera que desee adentrarse en el mundo artístico y del espectáculo. Hoy, a los 65 años, cuenta cómo es su actualidad.



“Estoy por hacer un espectáculo de humor para salir de gira por el Gran Buenos Aires con Romerito, Jorge Troiani y Albertito Olmedo. Arrancamos en unas semanas”, comentó en una charla con La Nación.



Ante la consulta sobre cómo se encuentra hoy en día, remarcó: “Estoy bien porque vuelvo con este grupo con el que ya había trabajado y hay buena onda. Y en lo personal, aunque la gente no lo crea, hace tres meses que estoy entrenándome todas las semanas”.

Neomí Alan contó cómo está hoy, a los 65 años.



“Entonces, un día hago gimnasia, otro día hago yoga, ritmos, caminatas. Voy por PAMI porque soy jubilada. Gracias a Dios de eso vivo, aunque cobro la mínima; y de mis hijos, que me ayudan”, agregó Noemí Alan.



En ese mismo eje, la actriz reveló cómo logró dejar atrás los días tristes en su vida para hoy sentirse en plenitud. “De adolescente sí hice deportes en Boca y competía en natación, salto en alto, trampolín y jugaba al básquet, pero después nunca más en mi vida. Y, además, hago terapia individual y en grupo, por la depresión. Eso me lo cubre la otra social de Actores. Voy dos veces por semana. Hace tres años que hago esta terapia y también hacemos salidas”, sostuvo.



“Por ejemplo, fuimos a Chascomús junto un fin de semana de tormenta, pero lo hicimos igual y los muchachos jugaban al fútbol bajo la lluvia. Yo salía a caminar, la pasamos muy bien. Éramos como 16 y tres profesionales. Me hace muy bien para la cabeza y para el cuerpo, porque me costaba hasta levantarme de la cama y ahora me siento bárbara”, añadió Noemí Alan.

Noemí Alan asegura que no está retirada.



Asimismo, la actriz se reconoce como una luchadora y emprendedora. “Antes criaba perros y hace unos años que tengo ganas de poner un vivero, pero hay que invertir dinero para empezar. Siempre fui una buscavidas y crié a mis hijos en esta casa porque me mudé en el 2000. Soy una luchadora. Me han pasado cosas muy fuertes en la vida como a todas las personas, pero yo insisto e insisto”, contó.



Por último, ante la consulta sobre si está retirada de la actuación, como mucha gente cree, Noemí Alan fue contundente. “Retirada no estoy, pero hace diez años que no trabajo con continuidad. No hay ficciones ni programas de humor. Me gustaría que los productores fueran mosquitos para que escucharan a la gente cuando te dice que tiene ganas de ver ficciones, teatro como en el teatro, comedias como las de Darío Vittori; aggiornadas, por supuesto. Algunos chistes ya no van, ya no se puede jugar con el culo de la compañera”, concluyó.