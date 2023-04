El difícil momento de salud de Jorge Troiani: "Estoy con depresión"

El imitador y actor Jorge Troiani está pasando un difícil momento de salud que lo tiene muy angustiado a él y, en consecuencia, a su entorno y amigos más cercanos, con quienes ya no se junta a cenar.



El medio Teleshow se comunicó con él para saber cómo se encontraba en estos días y, si bien en una primera respuesta aseguró que estaba bien, segundos después confesó: “Estoy con depresión”.



Aunque al principio no se animó a dar demasiados detalles sobre el tratamiento psiquiátrico que está llevando adelante para salir del difícil momento. “Empezó hace bastante. Estoy triste y muy nervioso. Me tienen que operar de cataratas y no puedo caminar bien”, contó Jorge Troiani.

Jorge Troiani. Foto: @troianiok.

“No tengo fuerzas. Vamos a ver qué pasa. Ojalá mejore”, dijo, entre lágrimas, al cortar la comunicación, publicó Teleshow, que también dialogó con el entorno del artista de 77 años para conocer más sobre su delicado presente.



En ese contexto, se conoció que actualmente está acompañado permanentemente por una mujer, que lo cuida y lo asiste día a día. “Ella siempre está presente”, revelaron desde el entorno de Jorge Troiani.



Hasta finales del 2022, Jorge Troiani solía reunirse una vez por semana con un grupo de amigos a cenar en un restaurante del barrio porteño de Belgrano, pero desde diciembre que ya no se junta producto de sus problemas de salud.

“Troiani no se siente bien anímicamente. Está muy bajoneado. Él dice que va al médico y se lo nota bastante caído. Ahora está con un andador cuando en diciembre del año pasado caminaba sin ninguna ayuda. Y está comiendo poco”, cuentan sus allegados.



Asimismo, aseguran que la muerte de Tristán, con quien compartió muchos trabajos en el teatro, lo afectó mucho. Ese doloroso suceso para él se sumaba a la profunda tristeza que significó el fallecimiento de su hermana Susana, quien vivía con él.