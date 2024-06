Virginia de Gran Hermano se enojó con Gastón Trezeguet por defender a Furia

El vaso se rebalsó para terminar de derramar la secuela lógica de la eliminación. Tras una montaña de meses y después de generar un centenar de episodios horripilantes, Furia fue eliminada de Gran Hermano, lo que causó una catarata incontenible de consecuencias.

La más polémica de la temporada perdió por escándalo en la votación, con unos guarismos arrolladores en favor de Martín Ku. Empero, Juliana Scaglione continúa como tema de debate, ya que se activó una oleada de cuestionamientos contra la producción por el tratamiento VIP que le destinaron.

La doble de riesgo se erigió en la única de toda la edición en presentarse en la gala con un mano a mano con Santiago del Moro y principalmente sin la presencia de todos los concursantes que salieron, en lo que se consideró una protección excesiva por una enorme cantidad de personas.

En esa línea, Virginia Demo se enojó con la casi nula confrontación de los analistas del programa a Juliana sobre sus peleas, gritos, insultos y actos de violencia. Por eso, la standupera se cruzó fuerte con Gastón Trezeguet, fanático confeso de Scaglione, en el piso de A la Barbarossa.

Noe Antonelli le preguntó a Virginia: “¿Qué te pasa cuando vos escuchas ‘yo soy la buena y todos los otros son falsos’, ‘había que bancarse dormir 5 horas’ como si ella fuese la única atravesada por Gran Hermano?”. Lejos de obviar la consulta, la blonda expresó: “Mira, la verdad es que Furia es así. Ella se cree que todo es bárbaro, que ella es buena, que no agredió y que no hizo ningún daño. ¿Yo qué le puedo decir?”.

Trezeguet decidió intervenir y sostuvo: “Bueno, yo ahí me tengo que meter”. Eso provocó el enojo de Virginia: “El tema es que vos te metes todo el tiempo, Gastón. No dejás terminás de hablar y lo digo enserio porque vos recién dijiste que la quieren, que queremos sangre, y no. Lo que queremos es exactamente el mismo trato”.

Virginia se peleó con Trezeguet

La oriunda de La Plata justificó su descontento sobre la decisión de obviar los episodios agresivos de Juliana: “Yo tengo mi carácter y estoy segura que habré dicho pocas cosas que no estuvieron buenas pero cuando salí me remarcaron esas tres o cuatro cosas en las que me pude haber excedido aunque no creo haber estado equivocada”.

Motivado en defender a capa y espada a la doble de riesgo, Gastón la confrontó: “Okay. ¿Te puedo hacer una aclaración? Si yo admiro el juego de Furia y admiro lo que hizo…Y el tuyo me pareció, la verdad, de llorar y quejarte todo el tiempo”.