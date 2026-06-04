Qué hacer en Mendoza este viernes: la guía definitiva para comenzar arriba el fin de semana
La agenda cultural se renueva con imperdibles obras teatrales shows y todo tipo de eventos. Conocé los precios, horarios y lugares de cada plan.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este viernes 5 de junio. Tomá nota y no te quedes en casa.
- Cirko Marisko: la propuesta protagonizada por Lucas“Crazy Waves” y Martín “Konga” logró una inmediata conexión con público y la crítica,coronando paso por la cartelera veraniega con el Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor.
Dónde: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad)
Horario: 19:00 horas
Entradas: a $30.000 en este link
- ¿Y si nadie paga?: Dirigida por Fernando Mancuso y basada en los textos del dramaturgo italiano y ganador del premio Nobel de Literatura, Dario Fo, la propuesta narra la historia de un grupo de mujeres que deciden no pagar la mercadería comprada, debido al aumento de precios. Esto desata una verdadera hecatombe, llena de situaciones confusas, absurdas y grotescas, que conducen a conflictos con resultados hilarantes.
Dónde: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad)
Horario: 21:00 horas
Entradas: a $7.000 en este link
- La leona de los llanos: A través de documentación y escritos de la época, este espectáculo de radioteatro en escena rescata la figura y la obra de Victoria Romero, una aguerrida y valiente mujer que peleó codo a codo junto a su esposo -el caudillo riojano Ángel Chacho Peñaloza- tanto en la vida como en el campo de batalla. Se enfrentaron a un sistema opresivo y centralista porteño que buscaba quedarse con las rentas de las provincias y el control de la Aduana, mientras que buscaban tan solo darle una mejor calidad de vida y amparo a las personas más humildes y sometidas de todo el pueblo argentino. Una historia de amor, de lucha y de un legado de resistencia y valor. Una mirada hacia nuestro pasado y una advertencia para el futuro.
Dónde: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad)
Horarios: 10:00 horas
Entradas: a $6.000 en este link