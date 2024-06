Gran Hermano 2023: Santiago del Moro fue repudiado por defender los comentarios de "Furia" sobre el VIH

Juliana Scaglione, alias "Furia", ha sido una de las participantes más polémicas en esta edición de Gran Hermano. Recientemente, la jugadora hizo un comentario muy desagradable en el programa sobre el VIH, lo que generó una lluvia de críticas.

"A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo qué tengo? ¿VIH? ¿Tengo olor a mierda? ¿Qué tengo?", fue la frase de la concursante, refiriéndose a Marisol, la novia de Martín Ku.

"Furia", es una de las participantes de "Gran Hermano 2023".

En la emisión de este lunes de Gran Hermano 2023, Santiago del Moro se refirió a los comentarios desatinados de "Furia" y aprovechó el momento para explicar cómo se usa un preservativo y destacó su importancia.

"Hablando recién acá con los chicos, fuera del aire, y viendo gente que se ama y que se manifiesta libremente con su cuerpo, como podés ser vos o como puede ser cualquiera, muchos chicos ven este programa y por ahí no tienen mucha información. Cuando yo era pendejo había mucha información con respecto a los cuidados. Y se ha hablado mucho sobre los dichos de 'Furia', desafortunados, fuera de lugar, con respecto al HIV. Y yo dije: ¿Cómo aprovechar esto? De esta manera, que ya lo hice el año pasado", expresó el conductor mientras abría un preservativo y mostraba debe ser usado.

Esto fue lo que dijo Santiago del Moro en Gran Hermano 2023 sobre el VIH

Pero el periodista también defendió a la jugadora de estos dichos. Y no es la primera vez.

"Yo les pido con una mano en el corazón: si ustedes tuvieran siete meses una cámara las 24 horas del día, ¿no dirían algún tipo de cosa que para el afuera puede ser cancelable?", le preguntó Santiago a la tribuna.

El periodista habló sobre los dichos de "Furia" sobre el VIH. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Los presentes respondieron al unísono que "no" y el presentador, irónicamente, dijo: "Bueno, ustedes son seres elegidos, son seres angelados".

"¿En ningún momento opinaron del cuerpo ajeno? ¿En ningún momento opinaron de la vida de la vecina? ¿En ningún momento señalaron a alguien y lo criticaron por lo que se puso? ¿En ningún momento dijeron tal o cual tiene celulitis? ¿No le dijeron a esta mujer que era vieja, a ella?", continuó Santiago del Moro mientras señalaba a Virginia Demo.

Y concluyó: "Esto va para todos, no es en contra ni a favor de nadie".