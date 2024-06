La tremenda chicana de Martín Bossi al imitar a Matías Alé: "Te comiste un..."

Desde su reaparición en los medios, Matías Alé es noticia prácticamente todos los días. Primero por contar cuántos trabajos tiene, luego por anunciar su nuevo romance y en los últimos días por su propuesta de casamiento a su novia de 22 años. Ahora, Martín Bossi lo chicaneó por su nueva forma de hablar.



Sucede que el humorista compartió un video en Instagram en el que aparece junto al actor y su novia, Martina. “¿Por qué Matías Alé habla como mexicano? ¿Se tragó un cheto de Nordelta? Descubrimos el secreto”, bromeó Martín Bossi.



Apenas comienza el video, el humorista comenzó a imitar la nueva forma de hablar de Matías Alé. “Hola, amorcito, te quiero mucho. Nos conocimos, nos queremos. No tenemos hijos, pero ya tienen su nombre. Otto, Alfonsina... Otto, Alfonsina... Otto, Juan”, dijo.



“Nos queremos. Con el dedito nos juramos amor eterno. No me engañes, porque el dedito manda”, agregó Martín Bossi en su imitación. “Si nace en Mar del Plata, nuestro hijo se va a llamar Felicitas, por La Feliz. Si nace en Jujuy, Risitas. Y si nace en Salta, La Inquieta”, continuó, ante las risas de todos.



“Nos queremos mucho. Le mando un beso a Marcelo, de XT, a la hinchada de Boca. Estuvimos con los papis, con los papitos de ella”, siguió el humorista, para luego estallar con una pregunta contundente. “¿Por qué hablás así? ¿Qué te pasó, boludo?”, le preguntó, de manera efusiva Martín Bossi.

Martín Bossi imitó de manera desopilante la nueva forma de hablar de Matías Alé.



Allí, el talentoso humorista le habló a Martina, quien no paraba de reírse luego de la desopilante imitación. “¿En qué momento percibiste que había un cambio de acento? ¿No percibiste algo raro?”, le preguntó a la joven novia de Matías Alé.



“Pero nena, ¡por favor! ¿No te da miedo que, de repente, un día a la mañana te hable como Anamá Ferreira? ¿O que te hable como Donato en italiano? Porque se viene Donato en cualquier momento. ¡Se comió un cheto de Nordelta!”, cerró Martín Bossi.