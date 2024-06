Por qué Pablo Granados y Camila de los Santos no quieren tener hijos

Quienes siguen a Pablo Granados en las redes sociales notarán que suele mostrarse muy enamorado junto a su joven novia, Camila de los Santos, a quien conoció, justamente, charlando en Instagram.



Entre charla y charla, se enamoraron. En la pandemia decidieron dar un paso más y comenzaron la convivencia, que terminó dando resultados al punto de que hoy disfrutan de vivir juntos.

Pablo Granados y Camila de los Santos. Foto: @pablo_grana.



La gran diferencia de edad entre Pablo Granados y Camila de los Santos no representa para ellos un problema. Tampoco fue una cuestión compleja la relación con los hijos del humorista, ya que ella aseguró que se llevan muy bien.



“Yo lo conocía como chico VideoMatch, pero no como el gran músico que es. Y lo vi tocando algo de Charly muy complejo y le mandé mensajes. No lo podía creer. Empezó a sacarme conversación, le seguí respondiendo, charlamos y charlamos y no paramos más”, contó Camila de los Santos en una entrevista con La Nación.



Si bien tienen muchos proyectos en pareja a futuro, hay uno que no está en entre ellos, el de agrandar la familia. Incluso, en agosto del año 2023, Pablo Granados se hizo una vasectomía y contó los motivos de su decisión.

Pablo Granados explicó por qué no quiere tener más hijos.



“Si vieron la foto que me saqué el otro día es porque sí, me hice la vasectomía. Hoy, en 2023, todavía es un tema tabú entre los hombres. Por eso hago este posteo. Si ya sabés que no querés tener más hijos, es una sabía decisión, que también le quita peso a tu pareja de no tener que tomar pastillas que muchas veces le afectan la parte hormonal”, comentó el actor.



“De eso se trata la vasectomía. Si no querés tener más hijos, te la recomiendo”, agregó Pablo Granados, que nunca fue de hablar demasiado de su vida privada y sentimental, pero que esta vez decidió compartir algo de su feliz noviazgo.