Mica Viciconte le saltó a la yugular a Nicole Neumann por decir que Cubero no la soltó

No hay lugar para conflictos en el presente de la modelo Nicole Neumann, quien cuenta las horas para la llegada de Cruz, su primer hijo con el piloto Manu Urcera y el primer varón suyo dentro del clan que incluye a Indiana, Sienna y Allegra Cubero.

Lo cierto es que la actualidad no condice con el continuo conflicto de los últimos años, prácticamente desde su separación con Fabián Cubero. Un enfrentamiento mediático que no parece tener un final próximo.

Nicole Neumann junto a sus hijas y su esposo. A la esperea de la llegada de Cruz.

Justamente el último cruce surgió a partir de las últimas declaraciones de Nikita que apuntó contra su ex e, indirectamente, impactó sobre su mujer Mica Viciconte. “Me casé con el enemigo y siento que no me soltó”, sostuvo.

Ante los comentarios de la integrante de Los 8 Escalones, Mica Viciconte aprovechó su paso por el ciclo radial de Catalina Dlugi en La Once Diez y aclaró los tantos sobre aquellos dichos: “No estaría con un hombre que no tapó un agujero en la pared”.

En continuado marcó distancia con respecto a las declaraciones de Nicole e hizo énfasis en la familia que supieron consolidar con Cubero y su pequeño hijo Luca: “Nosotros con Fabi formamos una familia, al que le guste y al que no”.

“Cuando lo conocí sabía que venía con una mochila, lo que no sabía era que la mochila pesaba tanto, pero llega un punto en el que el amor todo lo puede. Se hace un esfuerzo de ambas partes, me toca un lugar difícil para la familia ensamblada”, admitió Viciconte.

“Nosotros veníamos con un ritmo y después ese ritmo cambió, pero sigo eligiendo el amor con Fabi y elijo todo. Yo los amo a todos por igual, somos todos familia y para mi es muy importante que Luca tenga a sus hermanas”, reflexionó sobre las continuas peleas mediáticas.

Sobre los dichos de Nicole, Viciconte sentenció: “Ahí entro yo. No entendí si Fabi está conmigo porque no soltó o no cerró su historia con ella, pero la verdad es que yo te puedo hablar de mi relación con el. Nosotros formamos una familia”.