Por qué Micaela Vicicionte trató a Nicole Neumann de "burra"

A esta altura, parece no haber forma de que Micaela Viciconte y Nicole Neumann puedan llevarse bien o, al menos, empezar a llevarse un poco mejor. Ahora, la pareja de Fabián Cubero salió a disparar con munición gruesa contra la modelo y conductora.



En una charla con Socios del Espectáculo, Mica Viciconte se mostró muy picante contra Nicole Neumann. “Muy enfocada en su vida no estoy porque me estoy yendo a hacer unas fotos de mi propio emprendimiento. Así que sigo mi camino, sigo mi carrera, sigo mis cosas, mis sueños, mis objetivos”, expresó.



“Los demás que hablen lo que quieran. No es algo que a mí me pueda importar. Nadie me va a venir a decir a mí cómo soy, qué sueños y qué deseos tengo. “Me encantaría que haga su vida, que sea feliz, está buenísimo”, agregó la mamá de Luca Cubero.



En ese contexto, Micaela Viciconte explicó que, ni con el nacimiento del nuevo hijo de Nicole Neumann y uno nuevo integrante de la familia cree que la relación pueda mejorar. “No espero un cambio. Tampoco la boludez. No, yo ya no espero más nada. Intenté hacer todo lo mejor posible. Desde mi lado, obviamente, como mujer”, explicó.



Por otra parte, continuando con sus críticas lapidarias, Micaela Viciconte tuvo una analogía muy filosa sobre Nicole Neumann. “Es como el burro y el tigre. ¿Para qué vas a ponerte a discutir con alguien con quien no se puede llegar a un acuerdo?”, comentó.

Micaela Viciconte y Nicole Neumann, más enfrentadas que nunca.



En esa línea, insistió en que no cree que la situación pueda cambiar en el futuro inmediato. “Hace siete años conocí a Fabi. Conocí a su familia, a su entorno. Sé de cerca lo que pasa. Sé todo lo que pasa porque vivo el día a día. No puedo esperar nada de nadie. Estoy tranquila con eso. Que cada uno haga lo que quiera”, sostuvo.



Por último, Micaela Viciconte reconoció que, en ocasiones, los conflictos logran afectarla. “Tengo mis momentos. Canalizo yendo a entrenar, a sacar toda la bronca ahí. Una no puede hablar lo que uno piensa en el sentido de salir a decir las cosas. Prefiero guardármelas porque sé que puede ser fatal”, cerró.