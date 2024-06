Jimena Barón contó la traumática experiencia que le tocó vivir con su hijo

Jimena Barón se tomó unos días de relax en Brasil junto a su pequeño hijo Momo. Como era de esperarse, la cantante y actriz compartió en sus redes sociales imágenes y videos de su divertida escapada al país vecino. Pero no todo fue color de rosa.

Durante su regreso a la Argentina, vivieron un dramático momento en el vuelo. "Buen día a todos, ya estamos en casa. El avión fue una batidora. Yo fila 31. La panorámica de la última fila es el típico plano del avión que cae, ¿estamos de acuerdo?", comenzó expresando Barón.

”No me salía el padre nuestro. Ya aterrada me aferré al brazo del señor de al lado. Le pedí permiso. En un pozo del mal en donde se hizo absoluto silencio, me mandé un calmante y no recuerdo mucho más", agregó sumando detalles de lo sucedido.

"Amanecí hace un rato, me escribió Ale, el remisero, que nos buscó en Ezeiza para avisarme gentilmente que no le pagué", comentó sobre las secuelas que le dejaron los calmantes.

"Momo hizo su vida. Yo encontré la butaca de la cocina en la despensa y al parecer comió grisines con chocolate y ahora se hizo un ramen con leche porque es ‘picante’. Ya pagué el remís y pedí disculpas", sumó.