Ricardo Darín cruzó a Alejandro Fantino y especuló que sus dichos contra la gestión de Javier Milei "afectaron intereses"

En "A La Tarde" habló Ricardo Darín y sorprendió al subir la apuesta de un viejo conflicto con Alejandro Fantino. El actor no se quedó atrás ante las críticas del conductor, quien le dijo que "vendía mucho humo con las dos duchas", en referencia a una vieja entrevista que los tuvo a ambos como protagonistas.

Consultado por el cronista Oliver Quiroz, el actor le respondió al conductor: “Un poco me sorprendió lo de Fantino, pero las personas cambian. No entendí por qué lo dijo, tampoco es verdad que tuve un auto que chocó contra un árbol”, explicó haciendo referencia a una frase del periodista que aseguraba tener un auto "grande como el de la Pantera Rosa".

“Yo dije que responsabilizar a los artistas era perverso e injusto. Tal vez, lo que dije del INCAA no se entendió o por ahí afectó intereses y alguien dijo ‘córtenle las piernas a este bastardo’”, agregó Ricardo Darín disparando fuerte contra Alejandro Fantino y su ideología política.

Ricardo Darín había criticado las medidas contra el apoyo a la cultura y la desfinanciación de sectores relacionados al arte. "Creer que lo que está ocurriendo en el país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real, la gente que está por debajo de la línea de pobreza (todas cosas muy lamentables y muy horrorosas), dependen del sector artístico, los actores, las actrices, los directores... es un delirio", había dicho el actor.

Ricardo Darín especula que por sus dichos contra Javier Milei ahora le "cortaron las piernas".

Qué había dicho Alejandro Fantino de Ricardo Darín

“Él (por Darín) me dijo que se conformaba con darse dos duchas con agua caliente, y yo lo veía jugando al tenis en el Vilas, cuando no podía meter el BMW porque pegaba contra los árboles de atrás”, había dicho Alejandro Fantino en marzo en referencia a la nota que ambos habían tenido en Animales Sueltos.

Alejandro Fantino había cruzado a Ricardo Darín por "vende humo".

“Yo lo veía jugar al tenis, es buen tipo, pero no jugaba al tenis en una cancha de polvo de ladrillo en un club de campo, jugaba en el Racket, Tenía el auto de la Pantera Rosa. Entonces digo ‘che, me estarían faltando las dos duchas de agua caliente’, porque evidentemente eso no le alcanza. Honestamente, entiendo que en el último tiempo acá hay poco cine, pero es mucho humo y yo ya no me como ni una más”, agregó polémico Fantino meses atrás..

"Además los conozco a casi todos... lamentablemente, mucho humo”, cerró Fantino.