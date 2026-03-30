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Llega Secreto en la Montaña, la obra protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: cuándo y dónde estrena

La obra teatral estrenará muy pronto y se conocieron las primeras imágenes de los actores en el detrás de escena.

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Expectativa por la obra de teatro.&nbsp;

Expectativa por la obra de teatro. 

Foto: Instagram / @secretoenlamontanateatro.

La aclamada historia que conmovió al público en el año 2005 llega por primera vez a la Argentina de la mano del teatro. La adaptación tendrá su estreno durante este 2026 con una enorme producción que reunió a Benjamín Vicuña y a Esteban Lamothe.

Los galanes actuarán bajo la dirección de Javier Daulte, uno de los directores más influyentes del teatro argentino, y la adaptación de Marcos Carnevale, darán vida a los icónicos personajes de este relato donde, como afirman ellos mismos, "uno no se enamora de quien quiere".

El imperdible estreno será el 7 de mayo en el Multiteatro y las entradas se encuentran disponibles en Platea Net. Cabe destacar que las funciones se realizarán de jueves a domingo y promete ser un verdadero éxito.

Así se preparan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe para protagonizar Secreto en la Montaña

Llega Secreto en la Montaña, la obra protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: cuándo y dónde estrena

Secreto en la montaña sigue la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge entre ellos un vínculo profundo que deriva en un amor inesperado y prohibido para la época.

Ambientada en Estados Unidos, la obra narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena.

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