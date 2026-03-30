Por primera vez en Mendoza, la "Pasión según San Juan" de J. S. Bach sonará en la Iglesia de la Merced: todo a saber

A cargo de la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario de Mendoza, la magnífica obra se desplegará bajo la dirección de Tobías Volkmann.

La Pascua viene. Una de las fechas más importantes en la cultura, sociedad y creencias colectivas se aproxima y con ella, sus ritos, reflexiones y diversos pensamientos que unen a la globalidad. Ante un año más del hito, Mendoza se hace testigo de la presencia de una obra musical suprema: la primera audición de la "Pasión según San Juan" de Johann Sebastian Bach.

Todos los detalles la pasion segun san juan La Pasión de San Juan, de J.S. Bach. Entrada Web Dicha experiencia única e irrepetible tendrá su cita el próximo miércoles 1 de abril a las 20:30h, en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced (Córdoba y Montecaseros, Ciudad). Bajo la dirección de Tobías Volkmann, la pieza fundamental del barroco estará a cargo de la Orquesta Sinfónica UNCUYO y el Coro Universitario de Mendoza, dirigido por Silvana Vallesi.

El despliegue artístico contará con figuras de máximo nivel, que con sus voces solistas y ensambladas, deleitarán a los presentes. Se trata de Rodrigo del Pozo en el rol del Evangelista, con Griselda Lopez, José Muñoz, Fernando Lazari, Rubén Caparotta, Guillermo Olarte, Rocío Asimonti y Gabriel Sanchez, conformando la puesta en escena.

Venta de entradas image Orquesta Sinfónica UNCUYO. IG @orquestauncuyo Las entradas tienen un valor de $30.000 (general) y $25.000 (comunidad UNCUYO), pueden adquirirse mediante Entrada Web o en boletería de la Nave de martes a domingos de 17:30 a 22h. Debido a la alta demanda, las entradas son limitadas y se venderán exclusivamente de manera anticipada, por lo que se aclara que no se venderá en la Iglesia.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, por lo que se se pide puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público. Las ubicaciones serán por orden de llegada.