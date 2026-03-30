Pronóstico: el calor toma más fuerza este lunes en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa en Mendoza donde la máxima llegará a los 35°.

El lunes arranca con un nuevo aumento de la temperatura en Mendoza, en una jornada que volverá a tener. Según el pronóstico, el día estará marcado por el calor, algo de nubosidad y vientos del sector noreste.

La mínima será de 18° en las primeras horas de la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 35° en horas de la tarde. A lo largo del día se espera nubosidad variable en buena parte de la provincia, con un ambiente cálido que irá ganando intensidad con el paso de las horas.

Habrá inestabilidad, pero se concentrará en el sur provincial. En específico en Malargüe, donde se prevén tormentas.

condor monumento acceso este (5) Se espera un día caluroso y soleado en Mendoza. Las máximas superarán los 35°. Alf Ponce Mercado / MDZ El martes seguirá el calor en Mendoza, con leve ascenso de la temperatura, nubosidad variable y vientos leves del noreste. También se esperan tormentas de intensidad leve a moderada en oasis cultivados, con una máxima de 35° y una mínima de 21°. En cordillera el cielo estará algo nublado.