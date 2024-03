Por qué se "mataron" Ricardo Darín y Alejandro Fantino

Ricardo Darín fue noticia en el transcurso de esta semana luego de unas fuertes declaraciones y críticas hacia las medidas del Gobierno de Javier Milei por las desfinanciación del Estado al sector artístico y cultural. Sin embargo, este viernes Alejandro Fantino recogió el guante y aniquiló al actor.

"Creer que lo que está ocurriendo en el país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real, la gente que está por debajo de la línea de pobreza (todas cosas muy lamentables y muy horrorosas), dependen del sector artístico, los actores, las actrices, los directores... es un delirio", había dicho Ricardo Darín.

Alejandro Fantino cruzó a Ricardo Darín por sus dichos contra las medidas de Javier Milei.

El intérprete de Argentina 1985 se sumó así a una ola de comentarios y críticas que tuvieron otros actores como Leonardo Sbaraglia y demás. Sin embargo, sus dichos no pasaron desapercibido y ahora el recordado conductor de Animales sueltos atacó con todo.

"Él avala la teoría de que todo lo que se sabe de la Argentina se sabe por el cine. O sea que no conocen al país por otros logros, como los deportivos o los científicos... Mirá la soberbia que tienen estos tipos...", comenzó disparando Alejandro Fantino.

"Él ya está dando por sentado que los que votaron a Milei creen que el país está así por ellos, por los actores. Y él dice que esa es una teoría delirante... pero sería bueno que se saquen la careta”, sumó, cargando directamente contra Ricardo Darín.

En ese momento, el conductor de Neura recordó una nota que le había hecho al actor tiempo atrás: "Yo fui cocinado a la parrilla por hacerme el partenaire de este muchacho cuando le pregunté si no le importaba tener un avión y él me dijo que se conformaba con darse dos duchas con agua caliente...".

Alejandro Fantino no perdonó las declaraciones de Ricardo Darín.

"Y yo lo veía jugando al tenis en el Villa, cuando no podía meter el BMW porque pegaba contra los árboles de atrás. Lo veía jugar al tenis, es buen tipo, pero no jugaba al tenis en una cancha de polvo de ladrillo en un club de campo, jugaba en el Racket y tenía el auto de la Pantera Rosa. Entonces digo ‘che, me estarían faltando las dos duchas de agua caliente’, porque evidentemente eso no le alcanza”, siguió apuntando Alejandro Fantino, sin filtro alguno.

Y sentenció indignado: “Honestamente, entiendo que en el último tiempo acá hay poco cine, pero es mucho humo y yo ya no me como ni una más. Además los conozco a casi todos... lamentablemente, mucho humo”.