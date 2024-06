Destapan una nueva polémica sobre Dady Brieva y una periodista lo acusa de amenazas

Luego de que Yanina Latorre asegurara que Dady Brieva debe cerca de 10 millones de expensas en el lujoso edificio donde vive en Puerto Madero, ahora la periodista fue por más y destapó otra polémica del humorista a la vez que denunció amenazas del ex Midachi.

Al aire en LAM (América), Latorre contó que Brieva está con problemas a la hora de ingresar a una propiedad que compró en el exclusivo Club de Campo Abril, en La Plata, y la panelista acusó que el artista quiere callarla mediante una acción judicial.

Más allá de la deuda millonaria que Yanina Latorre dice que adeuda Dady Brieva al consorcio de su edificio, la panelista remarcó: “No está mal económicamente porque los chicos van a un colegio carísimo en Quilmes. De hecho, les cuento algo más. Él se acaba de comprar una casa en Estancia Abril que está cerca del colegio de los chicos”-

Luego, sobre la posibilidad de que Brieva inicie acciones legales, Latorre le advirtió: “Por más que me amenaces, mi amor, con juicios, llames a Dalbón (el mismo abogado de Cristina Fernández de Kirchner) o le andes diciendo a tu mujer que me ganaste un juicio que es mentira, porque no me llegó nunca ni una pu** carta documento. No tengo problema, la espero. Me encantaría charlar con ustedes y contarles que hay una cosa que se llama información y otra que se llama opinión".

Dady Brieva, en la mira de Yanina Latorre. Foto: Captura de video C5N.

Por último, sobre la nueva polémica en la que estaría involucrado Dady Brieva, Yanina Latorre detalló que el actor necesita contar con el derecho de admisión para mudarse a la propiedad que compró. “Lo loco es que ya compró la casa y la pagó. No se está pudiendo mudar porque no lo dejan entrar porque están en contra de su ideología política, porque es kirchnerista”, subrayó la panelista, a la vez que reconoció que está mal que no dejen entrar al humorista al country por su filiación partidaria.