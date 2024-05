La fuerte y grave denuncia que hizo Andrea Rincón por bullying

Hace pocos días, Andrea Rincón sorprendió a todos al anunciar que lanzaba su carrera como cantante cristiana. Sin embargo, ahora sorprendió aún más al realizar una fuerte y grave denuncia por bullying.



La revelación surgió durante una entrevista en la que la actriz habló de cómo se vincula con la religión, en esta nueva etapa de la vida en la que prefirió mantenerse alejada de los escándalos de otros tiempos.



“A mí nunca me bullyneraon tanto como por ser cristiana. Jamás en la vida me pasó. Me hacen bullying y que tuve que alejarme de mucha gente, gente que amo y que, a veces con algunos, la remo porque pienso que va a pasar, pero con otros no”, comentó Andrea Rincón en el Podcast HDP.



En es contexto, la actriz de 39 años recordó su lado más fuerte con el que se mostró desde su incursión en los medios, cuando se hizo famosa por su participación en Gran Hermano, en el año 2007.



“Esto es inexplicable porque yo fue bravísima. Si me hacés bullying yo te puedo descansar de pies a cabeza y colgarte del techo”, aseguró Andrea Rincón en la misma entrevista, sorprendida por cómo la tratan por su inclinación religiosa.

Andrea Rincón habló del bullying que sufre por ser cristiana. Foto: @andrearincon_top.



Sin embargo, a pesar de asegurar que no se siente afectada por el bullying, Andrea Rincón se solidarizó con quienes sí lo padecen. “Yo tengo 39 años, pero los pibes que de chiquitos tuvieron que vivir con esto… es tremendo. Yo no me lo imaginé nunca. El bullying que me como por ser cristiana”, sostuvo.



Por último, en ese mismo sentido, la actriz no se achicó ante las burlas, sino que se mostró orgullosa por su decisión de vida. “Pero no hay nada que me haga más feliz que me bullyineen por ser cristiana”, cerró.