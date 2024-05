"La vida del artista no es fácil": Diego Torres defendió a Emilia luego de las críticas de Augusto Tartúfoli

Emilia se encuentra realizando el tour .mp3, luego de lanzar su último disco homónimo el pasado viernes 3 de noviembre de 2023. La cantante se ha presentado en distintas partes del país y cada uno de sus shows ha sido único. Sin embargo, la semana pasada, la cantante apareció en el escenario con una bata para explicar que no podía realizar el espectáculo por un tema de salud.

"Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo. Y quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que que no puedo así. Así es que quiero pedirles perdón de corazón, perdón. Gracias por estar acá", expresó la artista entre lágrimas.

La cantante es una de las artistas más importantes en la actualidad.

Este momento, que se volvió viral en las redes sociales, trajo varias opiniones, entre ellas la del periodista de espectáculos Augusto Tartúfoli, quien también dio su punto de vista sobre la suspensión del recital de Mernes.

"La generación de CRISTAL no quiere recorrer el camino del artista. Todo debe ser inmediato. Auto- Tune, musiquita fast food, Tik Tok y derecho a llenar estadios. Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar que el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo. A la generación de cristal se le dio rápido y fácil. No extraña que no sepan que hacer con su angustia si su arte es NULO. Más temprano que nunca juegan la carta del drama interior y la SALUD MENTAL escrita así en mayúsculas para dotar de algo de épica a su arte, que es un conjunto VACÍO", fue el fuerte comentario que publicó en su cuenta de X.

El mensaje que publicó Tartúfoli en X contra Emilia. Créditos: captura de pantalla X @TartuTV.

La crítica de Tartúfoli dio que hablar y este martes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Diego Torres se pronunció sobre el tema. El cantante fue entrevistado en un móvil del programa de chimentos y le preguntaron qué opinaba al respecto, teniendo en cuenta su larga trayectoria en la música. "Yo creo que el mundo está más rápido. Hoy todo es inmediato, todo es ya, por eso hay trastornos de ansiedad. No sé si influye las redes, la tecnología que nos invade la vida", replicó el músico.

"Estos chicos que son muy jóvenes tienen mucha responsabilidad, mucho concierto", expresó el cantante. Y agregó: "La vida del artista no es fácil, hay que trabajar, hay que estar en condiciones para subirse al escenario, no podes subirte estando enfermo. Tenes que brindar lo mejor a la gente que ha hecho un esfuerzo por pagar una entrada".

Así fue la defensa que hizo Diego Torres de Emilia tras las críticas de Augusto Tartúfoli

"Es normal que un artista, que es un ser humano de repente no esté bien de salud y no pueda afrontar su trabajo. Eso es lo más triste, no poder estar bien para subirse a un escenario y poder brindarle lo mejor a la gente. Es duro. Es como un deportista que se lesiona y no puede brindar lo mejor para su equipo", dijo Diego Torres.

"¿Te pasó alguna vez que digas 'che, no estoy en condiciones' o lo pudiste sortear siempre?", le preguntaron. Y el artista contestó: "A todos nos ha pasado de no estar en condiciones y tener que suspender algo por una cuestión médica. Esto no es de las nuevas generaciones, pasó siempre".