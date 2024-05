Yeyo Gregorio contó por qué no volvería jamás a trabajar con Marcelo Tinelli

El actor Stéfano “Yeyo” De Gregorio pasó por Desencriptados y se refirió a sus nuevos proyectos, además de recordar sus inicios bajo el ala de Cris Morena y deslizar alguna molestia personal que dejó su pasó por el Bailando de Marcelo Tinelli.

El joven artista, con 29 años, tiene una vasta trayectoria en el mundo de los flashes y las cámaras, donde inició con su paso por Rincón de Luz en 2002. A partir de allí el recorrido lo tuvo protagonistas de otros éxitos como Floricienta, Chiquititas o Casi Ángeles.

Sobre su rol profesional, Yeyo expuso: “Yo me voy reinventando. Con base en mi experiencia de trabajo. Hoy puedo ser conductor (...) Si nosotros no nos reinventamos, nadie nos va a venir a tocar la puerta y decir: ‘Che, ¿Querés actuar en Netflix?’”.

En ese largo camino dentro del ambiente, el actor tuvo un rol puntal con su participación en el Bailando, que lo posicionó en el centro de la escena mediática. Algo que no terminó de convencerlo.

Sobre el reality, aclaró: “Disfrutaba de la competencia. Me gustaba el hecho de entrenarnos para que cada vez saliera mejor. Pero no sé, yo no soy una persona mediática. Jamás fui mediático, nunca tuve un problema con nadie y, lamentablemente, no volvería. Me encanta bailar, pero no me gusta”.

De Gregorio no extraña su paso por el Bailando.

En medio de la entrevista, De Gregorio aclaró que no tuvo problemas con la compañía que manejaba por ese entonces Marcelo Tinelli y el Chato Prada (hoy peleados). Igualmente dejó en claro: “Pensamos muy distinto las cosas”.

Sobre la relación con la producción agregó: “Yo casi siempre hablaba con el Chato. Me parece un tipo divino y entiendo que es su negocio y entiendo que sea así. Entonces yo no puedo cambiar nada”.

Yeyo Gregorio contó que no desea trabajar más con Marcelo Tinelli

“Tenía miedo de que inventen algo todo el tiempo. Entonces, por las dudas, me quedaba quietito en el lugar. Entonces ahí nadie podía inventar nada, pero yo a su vez, no les servía. Y yo, donde no estoy cómodo, no vuelvo. No vuelvo ni por plata ni por nada. No vuelvo”, cerró con contundencia Yeyo De Gregorio.