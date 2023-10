Cómo se reconciliaron Nico Vázquez y Yeyo de Gregorio tras años distanciados

Allá a lo lejos, por el 2020, salió a la luz el conflicto entre Nico Vázquez y Stéfano De Gregorio, quienes compartieron largas horas de trabajo bajo el ala conductora de la talentosa Cris Morena. La amistad que se forjó entre los actores trascendió de manera descomunal pero con el paso del tiempo algo se quebró.

Es que Stefano de Gregorio lanzó una polémica frase contra Nico Vázquez al tildarlo de “careta” y de ahí un ida y vuelta que terminó involucrando a un excompañero y amigo, Agustín Sierra. El contexto, como era de esdperar, fue en el escenario del Cantando 2020.

Nico Vázquez junto a Stéfano De Gregorio en una avant premiere

Entre esos dichos, se vio un tuit de "Yeyo" donde disparó: “Yo me crié en un barrio muy humilde y siempre me gané las cosas laburando, en familia y con respeto, casi 20 años en esta carrera y nunca me pelie (sic) con nadie, pero tengo una diferencia, no le tengo miedo al no tener trabajo, ese miedo no existe. Confíen en ustedes”.

Pero la raíz de la cuestión estaba en que al parecer el marido de Gime Accardi habría dicho que “iba a encargarse de que Yeyo no trabajara en ningún lado”, por lo que Nico Vázquez se cansó y respondió de manera categórica.

“No pensaba contestarte porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida, pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue 'no te recomiendo más') en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus. (pelea que jamas voy a hacer publica para no exponerlo a él) y que ya solucionamos hace años con disculpas y abrazos”, comenzó el productor teatral. Y cerró: "Así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas y otras miserias... está muy claro quién es quién. Fin para mi”.

Sin embargo, el tiempo pasó y las imágenes hablan por sí solas, ya que tras tres años alejados, "Yeyo" dio el paso y fue a ver al multifacético de Nico Vázquez en el mega éxito de Tootsi en la Avenida Corrientes.

Yeyito De Gregorio estuve presente en la obra teatral de Nico Vázquez en Av. Corrientes

"A veces solo se necesita tiempo... Tiempo que calma, que escucha, que comprende, que reflexiona y que hacen entender las cosas que realmente importan", puso, en una historia de Instargam, el joven actor y conductor de República Z junto con un puño cerrado y un corazón en una imagen del escenario de Tootsi.

Ojalá las aguas entre ambos actores se hayan calmado, gracias al tiempo, y lleguen a buen puerto.