Gimena Accardi contó el impresionante contacto paranormal que mantuvo con su madre muerta

Gimena Accardi dejó mudos a sus compañeros de Olga en vivo mudos al contarles cómo siguió en contacto con su madre muerta desde su adolescencia. Una experiencia paranormal a la que la actriz pudo acceder, en un primer momento, gracias a un médium, hermano de un novio, y que se manifestó en varias ocasiones a lo largo de su vida.

“Yo tengo muchas experiencias paranormales. Mis primeras experiencias fueron a temprana edad, más precisamente a los 18 años, porque entonces se murió mi mamá de un cáncer fulminante”, empezó su relato la esposa de Nicolás Vázquez.

Para Gimena Accardi, su madre empezó a prepararla para lo que sabía que iba a pasar, con libros con contenido paranormal y demás temas espitituales: “Ella era muy creyente en el mundo espiritual y me lo fue transmitiendo, yo creo que muy amorosamente, para que supiera que ella siempre iba a estar, aunque no estuviera en este mundo físicamente”.

La entrada de Accardi a este tipo de vivencias con el otro plano empezaron a los meses del fallecimiento de la mujer, cuando conoce a un chico y se pone de novia. “En la primera cena, me contó que algunos integrantes de su familia eran médiums: su mamá, su abuelo materno y su hermano menor, de 14 años. Pero él no, a sus 20 años era un empresario, estaba en otra”, recordó.

La mamá de Gimena Accardi murió cuando la actriz tenía 18 años. Instagram.

Fue el hermano menor quien empezó a ver a la mamá de Gime, en su casona del Bajo de San Isidro. “Llegamos a la medianoche después de una salida y él me preguntó si mi mamá era igual a mí. Aclaro que no existían ni Wikipedia, ni las redes sociales para que el chico la conociera o hubiera visto una foto suya”, señaló.

“Me parece que se quiere conectar con vos”, le dijo el chico, luego de ver una figura femenina en la puerta de entrada de la casa a través de la cámara de seguridad. “Me dijo que ellos tenían una manera de comunicarse y que si yo estaba dispuesta, lo hacíamos. Y yo le contesté: ¡Ya mismo!”, avanzó la artista y pasó a contar cómo fue esa primera vez, en el tercer piso de la casa, en un pequeño cuarto “de conexiones”, con una mesa, sillas y un péndulo.

Gimena Accardi empezó a contactarse con su madre muerta en su adolescencia. Instagram.

“Son cosas con las que no hay que jugar, pero yo no lo hacía como un juego, sino como algo serio: yo quería mucho a mi mamá y me había quedado llena de preguntas, con mucho para decir y escuchar. Y ahí estaba mi vieja, no un fantasma cualquiera, que contaba cosas con fechas que solamente nosotras sabíamos”, se justificó Accardi, sin querer especificar cómo logró esa conexión.

Los contactos de Gimena Accardi con su mamá fallecida

Gracias al médium, Gimena pudo saber cosas sobre su futuro, fue advertida sobre la nueva novia de su papá. Y aseguró: “Me advirtió que la nueva pareja de mi papá, con nombre propio, cambiaría toda la decoración de la casa. Todo real ciento por ciento, sin condimentos”.

Lo cierto es que la madre de Accardi opuso resistencia a la llegada de esa mujer a la que había sido su casa: en la primera noche se abrieron las puertas de los muebles, hubo cuadros caídos y golpes. ¡Tremendo!