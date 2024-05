Susana Romero confesó por qué dejó todo después de la trágica muerte de Alberto Olmedo

La vida de la actriz Susana Romero, sin duda, tuvo un antes y un después a partir de uno de los nombres más importantes del espectáculo nacional: Alberto Olmedo. A pesar de haberse consolidado en el medio tiempo atrás, la participación en No Toca Botón marcó la carrera de la artista de 65 años.

Al margen de su incipiente carrera en el modelaje, su participación en el programa del Negro y el fuerte vínculo sentimental con el capocómico la marcaron, al punto de ponerle un punto final a sus aspiraciones luego del trágico desenlace.

Romero recordó aquella fuerte amistad que la unió al rosarino: “Íbamos a comer y nos hicimos muy amigos. No solamente nos divertíamos sino que teníamos camaradería, yo le podía contar mis cosas y él las suyas”.

En ese sentido y con un vínculo de fraternidad profunda, la modelo y actriz expuso sus sensaciones sobre Olmedo y una vida de dos caras que lo llevó al límite: “Era como un payaso triste y yo también me sentía así. Hacía reír, pero por dentro tenía tristeza”.

Para Susana fue imposible no referirse a aquel fatídico 5 de marzo de 1988: “Cuando terminó la función nos fuimos en el mismo auto con Alberto (Olmedo) y Beatriz (Salomón). Estaba en mi casa cuando me enteré, me llamó el Facha (Martel) a las 6 de la mañana”.

La muerte de su amigo la llevó a replantearse sus principios: “Cuando pasó todo eso sentí que era hora de formar mi familia y nunca más fui a Mar del Plata hasta hace unos años. No quería saber nada”.

“Trabajé en Hiperhumor durante un año pero renuncié porque no me gustaba lo que me pedían. Querían que saliera en corpiño y bombacha y les dije que no. Al poco tiempo me casé, tuve mis hijas y me dediqué a criarlas porque no quería que nadie me ayudara”, reveló.

“Ya estaba de novia cuando trabajaba con Alberto y me acuerdo de que se enojó cuando se enteró que me iba a casar”, recordó Susana Romero sobre sus años de oro al lado de Olmedo, una relación artística y de amistad que la marcó para siempre.