Susana Romero reveló cómo fueron sus experiencias místicas

En medio de fuertes confesiones sobre su vida, la actriz Susana Romero contó con detalles impactantes cómo fueron las experiencias místicas que tuvo en un momento muy puntual de su vida.



“Soy una persona muy espiritual. No me gustan las religiones porque son sectarias y en vez de unir, dividen. Tengo mucha fe, desde que nací. Y a Jesús lo tengo dentro de mi corazón. Hice un pequeño altarcito a la virgen en mi casa, con una imagen de la Medalla Milagrosa que me regaló un tío, que se dedica a hacer imágenes para las iglesias”, comenzó contando en entrevista con La Nación.



“Un día recibí un mensaje de la voz muy hermosa de una mujer. Y no lo escuché al oído, sino en el centro de mi corazón. Me dijo que tenía que dar el mensaje a todos, que recen el rosario a partir de la hora del crepúsculo; me dijo también unos días, pero no los revelé porque creo que eso tiene que sentirse. También empecé a rezar el rosario en mi casa y a ver imágenes”, agregó la actriz.

Susana Romero contó cómo fueron sus experiencias místicas.



Susana Romero reconoce que mucha gente puede descreer de este tipo de relatos y hasta acepta que prácticamente nadie puede darle una explicación al respecto. “Esto pasó alrededor del 2007. Sé que son cosas difíciles de entender y hasta el día de hoy no encontré a nadie que me lo explicara”, remarcó.



“La primera vez que se me aparecieron imágenes fue en Campo del Cielo, en Capilla del Monte. Y en mi casa me sucedió cuando estaba frente a mi computadora: de pronto agarré mi cámara de fotos y salí al jardín. Eran las seis de la tarde y no asocié que la Virgen me había hablado del crepúsculo”, agregó la actriz Susana Romero.



“Empecé a sacar fotos y cuando las vi, no lo podía creer: había una energía blanca que me cubría a mí y a toda la casa. Quise tocarla y me dio un shock de electricidad que me tiró a cuatro metros, pero no me asusté y volví a la carga y ya no me dio ese shock. Al poco tiempo la gente se enteró y mi casa se transformó en una romería: querían venir a rezar el rosario acá, pero no quise abrir las puertas porque no los conocía”. continuó.

Susana Romero contó cómo fueron sus experiencias místicas.



Por otra parte, Susana Romero reveló que ya no reza aquel rosario. “Hago mi oración todas las noches. Y de vez en cuando rezo el rosario. Cuando me dio su mensaje, la Virgen dijo que la oración era la única arma que íbamos a tener para cuando llegaran los días terrible. Y me doy cuenta de que todo se está cumpliendo y que nuestro planeta está en plena tribulación”, contó.



“Todo tiene que terminar para volver a empezar. En una oportunidad fui a un sanador, Lotito, y le pregunté qué me pasaba porque se me aparecían seres de luz en mi casa, desde siempre. Me respondió que yo tenía videncia, que era médium y que tenía que abrirme. Pero no lo hice porque los médium se comunican con gente que ya no está y no seguí investigando eso. De todos modos, me siguieron pasando cosas, buenas y malas, y mi fe me ayuda a lidiar con todo eso”, concluyó la actriz.