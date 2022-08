Silvia Pérez recordó el oscuro momento que vivió tras la muerte de Alberto Olmedo

La actriz Silvia Pérez participó de un programa radial y habló a corazón abierto de lo que fue una de las épocas más oscuras de su vida luego de la muerte de Alberto Olmedo, con quien tuvo una historia de amor.



La muerte del actor y humorista fue demoledora, lo que significó un freno en su carrera y una sensación de vacío pocas veces sentido por ella, según contó. “A mí me llegó mucho tiempo, pero hoy estoy agradecida. Pasé por muchos estados de ánimo. Estar enojada con el medio, estar triste, querer dejar mi carrera”, contó en diálogo con el ciclo radial “Sola en los Bares”.





“De hecho, tuve gimnasios, por eso soy profesora de yoga. Escribí tantos libros. Igual todo es bueno porque como soy una persona hacedora, que no me quedo quedar quieta, fui encontrando dentro de este camino hacia dentro mío formas de expresarme”, agregó la actriz.



“A través de la actividad física, del yoga que también me ayudó mucho. Pero pasó mucho tiempo y yo creo que pude capitalizar eso. Estoy agradecida a eso que me pasó”, aseguró Silvia Pérez.



“Todo lo hacía porque tenía una hija. Por ese motivo no me caí. Cuando fue el peor momento, el punto de inflexión con la muerte del Negro, que no sé qué me hubiese pasado si no tenía a mi hija. Porque para mí era ‘mi hija, mi hija y mi hija y que nadie me la toque’. Realmente tengo mucho para agradecer en la vida y eso también es algo que trato de decir”, expresó.



Sobre su amor por Alberto Olmedo, Silvia abrió su corazón para referirse a él como “una de las personas más relevantes” de su vida, pero “como amor no”. “Había como una mezcla de roles en el Negro Olmedo para mí. Era una especie de nuevo padre, un amante, un amigo, un profesional que me enseñó todo, entonces en esa confusión sí tenía un enamoramiento total”, confesó.





Por último, al recordar el día de la muerte de Olmedo, comentó: “Esa noche yo decido que no estoy más ahí con él, esa misma noche, y estaba caminando por la playa. Si yo le digo esa noche que ‘no va más’, hay algo de lo que me estoy dando cuenta”.



“Quizás no es tan profundo como para el cambio que yo después fui gestando, pero es algo que me hizo dar cuenta que estaba en un lugar que no me correspondía y que me hacía sentir mal”, concluyó.