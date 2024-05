"Vos te crees que esto es una guerra de vedettes": el fuerte cruce en Gran Hermano 2023 entre Sol Pérez y Eliana Guercio

En los debates de Gran Hermano, los televidentes han presenciado más de una vez alguna que otra discusión entre los panelistas, ya sea por el juego dentro de la casa o por el favoritismo por alguno de los concursantes. Sin embargo, lo que sucedió este martes no tiene precedentes.

Y es que, nuevamente, el tema en el panel fue Juliana Scaglione, mejor conocida como "Furia". Eliana Guercio y Sol Pérez tuvieron tuvieron un tremendo cruce en vivo a raíz del fanatismo de Laura Ubfal por Scaglione y se dijeron de todo.

Pérez comentó en el panel que está harta de los fanatismos. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Todo comenzó cuando Pérez destacó que la periodista pudo criticar una mala actitud de la participante en contra de Delfina, la hija de Virginia Demo: "Me encanta escuchar a Laura decir eso. Realmente me encanta porque es ver el juego totalmente y decir 'no estuvo tan atinado esto'. Me encanta escucharte decir esto, porque de los fanatismos ya estoy hasta acá".

En ese momento, Eliana lanzó irónicamente: "Estoy contentísima porque ya podemos considerar a Laura una profesional". Este comentario captó la atención de la influencer y le dijo: "Perdón, ¿vos tenés un problema conmigo? Porque le estoy diciendo algo bueno a Laura". "Vos tenés problemas con Laura desde que empezaste", le contestó sin filtro la esposa del "Chiquito" Romero.

Laura Ubfal dijo que si alguna vez hubo algún problema con Pérez, lo resolvió. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Acto seguido, la abogada le preguntó a Ubfal: "Laura, ¿nosotras tuvimos problemas?"; y la periodista de espectáculos respondió: "Si tuvimos alguna cosa, lo hablamos y no pasó nada". Si bien Santiago del Moro trató de apaciguar las aguas con una broma, la discusión entre Sol Pérez y Eliana Guercio continuó, y cada vez peor.

"¿Querés escuchar mi respuesta? Me preguntaste algo, ¿querés que te conteste? Arrugaste", disparó Guercio. "De ninguna manera voy a arrugar ¿Con qué cosa voy a arrugar? Yo estoy trabajando acá y con Laura trabajé mucho tiempo antes", fue la respuesta de la chica del clima. "No querés que te conteste, no te contesto, quedate tranquila", arremetió Eliana.

Así fue el duro cruce entre Sol Pérez y Eliana Guercio en el panel de Gran Hermano 2023

Sin pelos en la lengua, Sol expresó: "Vos te creés que esto es una guerra de vedettes, Guercio, y esto no, es un programa de televisión, es un debate. Contestame, te estoy esperando".

"Sol, estuviste haciendo un análisis de tus compañeros y del trabajo de tus compañeros desde que empezó el programa. Me parece de cuarta. Vos podés hacer tu trabajo sin desmerecer el trabajo de los demás. Vos hiciste un juicio de valor sobre el trabajo de Laura y mío un montón de veces. ¿Te acordás el otro día que te mandé un montón de audios después de que te paseaste por todos los programas de televisión hablando de mí?", dijo Eliana Guercio. Las panelistas se dijeron de todo. Créditos. captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Estás inventando. Vos estás haciendo un juicio de valor de mi trabajo. Eliana, vos tenés un problema personal con Ceferino (Ceferino Reato) y conmigo porque sos fanática de Furia. Eliana, tenés comentarios horribles para con las mujeres y los voy a sostener, si no te gusta, lo lamento en el corazón", replicó la modelo furiosa.

"No me importa lo que pienses de mí, Sol, me importa cero, porque vos vas por una vereda y yo voy por una muy distinta" sentenció la esposa del futbolista. Luego de aquella frase de Eliana, Sol Pérez finalizó diciendo: "Gracias a Dios y al cielo. Muchas gracias". Sol Pérez terminó llorando. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Después de esta discusión, la abogada rompió en llanto en el debate de Gran Hermano 2023: "Siempre fui muy buena compañera con todos mis compañeros. El año pasado, esto jamás, jamás pasó. Es muy triste que éste año, y yo vengo avisando desde hace tiempo y la producción lo sabe que vengo viendo comportamientos y cosas que a mí no me gustan".